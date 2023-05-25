Гэйб Винсент не сыграет в 5-м матче против «Бостона» из-за травмы
Разыгрывающий «Майами» Гэйб Винсент не примет участие в 5-м матче финальной серии Восточной конференции против «Бостона» (3-1) из-за растяжения связки левого голеностопного сустава.
Винсент получил повреждение во время 4-го матча серии, в котором «Хит» уступил «Селтикс» со счетом 99:116.
В 3-м матче Винсент установил личный рекорд результативности, набрав 29 очков.
5-й матч пройдет в Бостоне в четверг, 25 мая.
«Бостон» избежал позора – серия против «Майами» не закончится всухую
Но интересно, как это повлияет на настрой остальных. Вдруг ещё больше сплотятся!
Ближайший матч обещает быть горячим.