Гэйб Винсент не сыграет в 5-м матче против «Бостона» из-за травмы

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Разыгрывающий «Майами» Гэйб Винсент не примет участие в 5-м матче финальной серии Восточной конференции против «Бостона» (3-1) из-за растяжения связки левого голеностопного сустава.

Винсент получил повреждение во время 4-го матча серии, в котором «Хит» уступил «Селтикс» со счетом 99:116.

В 3-м матче Винсент установил личный рекорд результативности, набрав 29 очков.

5-й матч пройдет в Бостоне в четверг, 25 мая.

«Бостон» избежал позора – серия против «Майами» не закончится всухую

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16 комментариев

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Goddemic
Майами как 300 спартанцев. Бойцовские качества на месте, но батальон редеет с каждым матчем.
+19
0
+19
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Степан Паракин
так можно и замахнуться на первый в истории камбек с 0 3
+15
0
+15
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Александр Гурский
Пора уже кого-то с трибун в старт ставить
+14
0
+14
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Амбидекстер Сцевола
Ответ Александр Гурский
Пора уже кого-то с трибун в старт ставить
Рано! Есть ещё резерв у Хит. Трибуны в Майами сканировали про выход на площадку Хаслема))
+4
0
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Амбидекстер Сцевола
Очень жаль, он зажигательно играет, Майами его будет ощутимо не хватать.
Но интересно, как это повлияет на настрой остальных. Вдруг ещё больше сплотятся!
Ближайший матч обещает быть горячим.
+3
0
+3
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AEZAKMI228
Неееееееееееееет
+4
-2
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andrushapumba
Хаслема в бэккорт!! ⚡️
+1
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ARAMIS777
Здоровья Винсенту.
+1
0
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Палец Дюранта
Ответ Goddemic
Майами как 300 спартанцев. Бойцовские качества на месте, но батальон редеет с каждым матчем.
14 спартанцев против 15 персов
+1
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Марсель Объелся
Настало время Джамари Буейя. А что, он тоже незадрафтованный
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Додик Аксель
Безусловно потеря для команды. Но это тот случай, когда надо сыграть за того парня всем остальным.
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hodor 12
В первую очередь здоровья ему. Но, с учётом, что и Хирро сидит в лазарете Бостон имеет призрачные шансы.. Тем более растяжение голеностопа так быстро не проходит.
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scorp19
2-3 Бостон
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Cash_flow
Отличный шанс для Кайла Лаури явить миру лучшую версию себя. Помню, что в первом матче в Гардене он за одну вторую четверть дабл диджитс цифры отгрузил Бостону, и кстати они помогли тогда Хит остаться на плаву до перерыва
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-1
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