Гэйб Винсент сыграет в 6-м матче серии против «Бостона»

Разыгрывающий « » сыграет в 6-м матче финальной серии Восточной конференции против « » (3-2).

Винсент пропустил 5-й матч в Бостоне (97:110) из-за растяжения связки левого голеностопного сустава. Игрок получил повреждение во время 4-й встречи.

В 3-м матче Винсент установил личный рекорд результативности, набрав 29 очков.

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