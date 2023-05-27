Гэйб Винсент сыграет в 6-м матче серии против «Бостона»

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Разыгрывающий «Майами» Гэйб Винсент сыграет в 6-м матче финальной серии Восточной конференции против «Бостона» (3-2).

Винсент пропустил 5-й матч в Бостоне (97:110) из-за растяжения связки левого голеностопного сустава. Игрок получил повреждение во время 4-й встречи.

В 3-м матче Винсент установил личный рекорд результативности, набрав 29 очков.

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1 комментарий

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HF44
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