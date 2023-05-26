Малкольм Брогдон не смог доиграть 5-й матч с «Хит» из-за травмы

Теги травмы Бостон Майами НБА НБА плей-офф Малкольм Брогдон Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Малкольм Брогдон досрочно покинул площадку во время пятого матча серии с «Майами» (110:97, 2-3) из-за болей в правом предплечье.

В среду стало известно, что Брогдон играет с частично разорванным сухожилием, выходящим из правого локтя и ведущим в предплечье. Он получил повреждение в первой игре противостояния с «Хит», когда оборонялся против Кевина Лава.

Брогдон в четверг провел на площадке всего восемь минут и не набрал ни одного очка.

Шестая встреча состоится в субботу в Майами.

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3 комментария

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hodor 12
Здоровья, самое главное..
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Djoyin
Значит, больше времени будет у Хаузера, а это гарантированые трёхи
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Jazzzz
Причард, пришло твое время☘️

Pack it up, pack it in, let me begin
I came to win, battle me, that’s a sin
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