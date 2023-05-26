Малкольм Брогдон не смог доиграть 5-й матч с «Хит» из-за травмы
Разыгрывающий «Бостона» Малкольм Брогдон досрочно покинул площадку во время пятого матча серии с «Майами» (110:97, 2-3) из-за болей в правом предплечье.
В среду стало известно, что Брогдон играет с частично разорванным сухожилием, выходящим из правого локтя и ведущим в предплечье. Он получил повреждение в первой игре противостояния с «Хит», когда оборонялся против Кевина Лава.
Брогдон в четверг провел на площадке всего восемь минут и не набрал ни одного очка.
Шестая встреча состоится в субботу в Майами.
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