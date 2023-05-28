Джимми Батлер: «Для нас принципиально ничего не изменилось. Нам надо выиграть матч у «Бостона»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер оценил расклад сил после шестого матча серии с «Бостоном» (103:104, 3-3) в финале Востока.

«Попадание Уайта после того, как я вывел «Хит» вперед? Это баскетбол. Потрясающая игра, очень интересная и увлекательная. Все для вас.

Для нас принципиально ничего не изменилось. Нам надо выиграть матч у «Бостона», мы способны на это. Нам надо победить на выезде, в очень недружелюбной атмосфере. Будем работать над этим.

Сказал ребятам на скамейке и потом в раздевалке, что если бы я играл лучше, мы бы даже не оказались в этом положении, если честно. И я сыграю лучше. Это дает мне силы улыбаться, потому что парни следуют за мной.

Когда у меня получается, наша команда в целом играет лучше», – заявил Батлер.

Джимми набрал 24 очка при 5 из 21 с игры.

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13 комментариев

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Максим Тарасов
Ответ Максим Макеев
к батлеру видимо по ходу серии приехал эмбиид поцеловал и передал менталитет чокера
Смешно называть чокером чувака, который вывел команду из плей ин в ПО, чпокнул там 1 команду лиги, прошёл в финал конфы и выиграл 3 матча к ряду, и все еще обладающего шансом на выход в финал НБА))
Сегодня играл плохо, но в концовке прибавил, всякое бывает. Видно было что силы на пределе уже, не молодой как-никак, уже практически не прыгает. В 7, уверен, будет умирать на площадке за победу
+19
-5
+14
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Арсен Венгер (копия)
Типичный Батлер - гора понтов в начале, ну а в конце по классике «закончились тайм ауты».
+15
-5
+10
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Максим Макеев
к батлеру видимо по ходу серии приехал эмбиид поцеловал и передал менталитет чокера
+12
-6
+6
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Navi88
Батлер - ты кажись обкекался
Сегодня уже не улыбался ?
+8
-4
+4
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Николай Соколов
Хз. Я согласен, что инициатива абсолютно заслужено теперь у Бостона - Хит сами отдали её. Но при всей моей не любви к Джимбо - он именно тот чувак, который вполне может ответить за свои слова и затащить 7ую игру. Кто бы не победил - это всё равно уже историческое событие будет
+5
-1
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mqh9pzrxgf
Для Бостона изменилось, им тоже осталось выиграть одну встречу. Где они на кураже, и сомневаюсь что у них не будут лететь трешки второй матч подряд, сегодня они закинули 7 трешек против 14 Майами и победили их. Думаю +20 будет дома
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Амбидекстер Сцевола
Джимбо: "Когда я фейковал - зла немеряно! Лежит на сердце тяжкий груз."
+1
0
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michaeli
Ответ Максим Макеев
к батлеру видимо по ходу серии приехал эмбиид поцеловал и передал менталитет чокера
Ну сегодня в концовке проснулся но до этого весь матч мазал. "Сын Джордана"
+2
-1
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mqh9pzrxgf
Ответ Максим Тарасов
Смешно называть чокером чувака, который вывел команду из плей ин в ПО, чпокнул там 1 команду лиги, прошёл в финал конфы и выиграл 3 матча к ряду, и все еще обладающего шансом на выход в финал НБА)) Сегодня играл плохо, но в концовке прибавил, всякое бывает. Видно было что силы на пределе уже, не молодой как-никак, уже практически не прыгает. В 7, уверен, будет умирать на площадке за победу
В плей Ин кстати он как раз обосрался с Атлантой
+1
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DirtyHarry 44
После слов Спо и Батлера уже понятно, что они на пассиве и морально оглушены. Попахивает заливоном.
"Мы ничего три игры не могли, но вот сейчас точно выйграем". Вот и все аргументы.
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qwertyqwertyqwerty111111
Батлер действительно был тенью своего плей-офф мода. Ждём трдб с 50 очками
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DirtyHarry 44
Ответ Navi88
Батлер - ты кажись обкекался Сегодня уже не улыбался ?
Улыбался, когда на прессуху шел. А че не улыбаться, скоро исторический момент.
Да, главное, успеть штанишки поменять.
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Бондарюк Алексей
Ответ Амбидекстер Сцевола
Джимбо: "Когда я фейковал - зла немеряно! Лежит на сердце тяжкий груз."
Робинсон: "Но не очко обычно губит, а промазанные три"
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