Лидер « » оценил расклад сил после шестого матча серии с « » (103:104, 3-3) в финале Востока.

«Попадание Уайта после того, как я вывел «Хит» вперед? Это баскетбол. Потрясающая игра, очень интересная и увлекательная. Все для вас.

Для нас принципиально ничего не изменилось. Нам надо выиграть матч у «Бостона», мы способны на это. Нам надо победить на выезде, в очень недружелюбной атмосфере. Будем работать над этим.

Сказал ребятам на скамейке и потом в раздевалке, что если бы я играл лучше, мы бы даже не оказались в этом положении, если честно. И я сыграю лучше. Это дает мне силы улыбаться, потому что парни следуют за мной.

Когда у меня получается, наша команда в целом играет лучше», – заявил Батлер.

Джимми набрал 24 очка при 5 из 21 с игры.

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