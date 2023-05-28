Джимми Батлер: «Для нас принципиально ничего не изменилось. Нам надо выиграть матч у «Бостона»
Лидер «Майами» Джимми Батлер оценил расклад сил после шестого матча серии с «Бостоном» (103:104, 3-3) в финале Востока.
«Попадание Уайта после того, как я вывел «Хит» вперед? Это баскетбол. Потрясающая игра, очень интересная и увлекательная. Все для вас.
Для нас принципиально ничего не изменилось. Нам надо выиграть матч у «Бостона», мы способны на это. Нам надо победить на выезде, в очень недружелюбной атмосфере. Будем работать над этим.
Сказал ребятам на скамейке и потом в раздевалке, что если бы я играл лучше, мы бы даже не оказались в этом положении, если честно. И я сыграю лучше. Это дает мне силы улыбаться, потому что парни следуют за мной.
Когда у меня получается, наша команда в целом играет лучше», – заявил Батлер.
Джимми набрал 24 очка при 5 из 21 с игры.
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Сегодня играл плохо, но в концовке прибавил, всякое бывает. Видно было что силы на пределе уже, не молодой как-никак, уже практически не прыгает. В 7, уверен, будет умирать на площадке за победу
Сегодня уже не улыбался ?
"Мы ничего три игры не могли, но вот сейчас точно выйграем". Вот и все аргументы.
Да, главное, успеть штанишки поменять.