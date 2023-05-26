Кендрик Перкинс: «За что мы должны хвалить «Селтикс»? За то, что не проиграли всухую?»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что « » недостоин похвалы, несмотря на то, что команда сохранила интригу в серии с «Майами» (2-3), выиграв две последние встречи.

«Почему мы должны хоть как-нибудь хвалить «Селтикс»? Они не заслужили никаких аплодисментов. Что они сделали, кроме того, что избежали сухого поражения и наконец-то выиграли пятую игру дома?

Верю ли я, что они заберут серию? Нет, конечно. будет играть уже по-другому.

Поздравляю «Бостон», что он избежал «свипа», – заявил эксперт в эфире First Take.

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