Кендрик Перкинс: «За что мы должны хвалить «Селтикс»? За то, что не проиграли всухую?»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Бостон» недостоин похвалы, несмотря на то, что команда сохранила интригу в серии с «Майами» (2-3), выиграв две последние встречи.

«Почему мы должны хоть как-нибудь хвалить «Селтикс»? Они не заслужили никаких аплодисментов. Что они сделали, кроме того, что избежали сухого поражения и наконец-то выиграли пятую игру дома?

Верю ли я, что они заберут серию? Нет, конечно. Джимми Батлер будет играть уже по-другому.

Поздравляю «Бостон», что он избежал «свипа», – заявил эксперт в эфире First Take.

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10 комментариев

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scorp19
Эти понты уже задолбали что вот вот Джимми Батлер начнёт играть сооовсем по-другому. Ааааа нет, не сегодня, завтра ! Вру, вот в шестом матче стопудняк начнёт !! Какое то тупое, банальное обесценивание Бостона. Пока что по-другому стали играть только Селтикс, добились двух побед и заслуживают уважения что не опустили руки и точно намерены выиграть всю серию.
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Локоть Артеста
Кендрик, рубрика Shaqtin a fool помнит твои ляпы.
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Arthur Ugly
Всегда было интересно, по какому принципу американские телеканалы отбирают бывших игроков в эксперты, ведущие, комментаторы? Ну вот сидят в студии на ESPN Шак и Чак - нет вопросов. Комментируют игры Ван Ганди и Реджи Миллер - нет вопросов. И регулярно появляется занимающее пол-экрана таблище Кендрика и вещает, раздаёт всем сёстрам по серьгам. Почему он? Довольно посредственный был баскетболист, ничего выдающегося о нем вспомнить не могу. В его единственной гайке не так много заслуги, как у Пирса, Гарнетта, Аллена. Но подзасрать других, кто борется за чемпионство - он всегда тут как тут.
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ammen
Ответ Arthur Ugly
Всегда было интересно, по какому принципу американские телеканалы отбирают бывших игроков в эксперты, ведущие, комментаторы? Ну вот сидят в студии на ESPN Шак и Чак - нет вопросов. Комментируют игры Ван Ганди и Реджи Миллер - нет вопросов. И регулярно появляется занимающее пол-экрана таблище Кендрика и вещает, раздаёт всем сёстрам по серьгам. Почему он? Довольно посредственный был баскетболист, ничего выдающегося о нем вспомнить не могу. В его единственной гайке не так много заслуги, как у Пирса, Гарнетта, Аллена. Но подзасрать других, кто борется за чемпионство - он всегда тут как тут.
Он просто писал всякие смешную чушь в твиттере и все это обсуждали. Потом его начали приглашать в эфир ESPN, а потом дали контракт и сделали постоянным экспертом))

А принцип по сути такой же, как и в случае со Стиви Эй или Скипом и Шарпом с Фокс спортс. Их бред все обсуждают, соответственно рейтинги растут. Если все будут такими же умниками, как Джей Джей Редик, к примеру, зритель умрет со скуки. Поэтому так
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Sjjoe sakic
Ответ Arthur Ugly
Всегда было интересно, по какому принципу американские телеканалы отбирают бывших игроков в эксперты, ведущие, комментаторы? Ну вот сидят в студии на ESPN Шак и Чак - нет вопросов. Комментируют игры Ван Ганди и Реджи Миллер - нет вопросов. И регулярно появляется занимающее пол-экрана таблище Кендрика и вещает, раздаёт всем сёстрам по серьгам. Почему он? Довольно посредственный был баскетболист, ничего выдающегося о нем вспомнить не могу. В его единственной гайке не так много заслуги, как у Пирса, Гарнетта, Аллена. Но подзасрать других, кто борется за чемпионство - он всегда тут как тут.
Связи видимо))
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Локоть Артеста
Ответ Arthur Ugly
Всегда было интересно, по какому принципу американские телеканалы отбирают бывших игроков в эксперты, ведущие, комментаторы? Ну вот сидят в студии на ESPN Шак и Чак - нет вопросов. Комментируют игры Ван Ганди и Реджи Миллер - нет вопросов. И регулярно появляется занимающее пол-экрана таблище Кендрика и вещает, раздаёт всем сёстрам по серьгам. Почему он? Довольно посредственный был баскетболист, ничего выдающегося о нем вспомнить не могу. В его единственной гайке не так много заслуги, как у Пирса, Гарнетта, Аллена. Но подзасрать других, кто борется за чемпионство - он всегда тут как тут.
Каналу нужен этакий дурачок над которым все смеются.
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scorp19
Ответ Южанин78
Кого уважения они заслуживают? Что имея один из лучших и сбалансированных составов лиги умудрились чуть не проиграть Филе и проигрывали Майами с кучей недрафтованных игроков 3-0? Если бы он проиграли 4-0 их надо было разгонять, они просто пока выиграли 2 игры. А так хоть и Перкинс фрик, сейчас он прав.
Ага, Фила же это мальчики для битья, дворовая команда какая то, им стыдно было бы проиграть )) К слову они закончили регулярку следом за Бостоном. Изначально объективным болельщикам было ясно что там у обоих шансы 50 на 50. Так собственно и вышло, ничего удивительного что там на соплях прошли. А Майами ... ну и чё что некоторые игроки там незадрафтованные ? они кураж поймали нереальный и мотивация совершить чудо зашкаливает. Да и всякое бывает в баскетболе. И 73-9 команда проигрывает внезапно ведя 3-1. Давайте будем всех говном называть с призывом разогнать идти работать на завод.
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scorp19
Ответ Бондарев Олег
А ещё в прошлом году они в финал вышли, давайте их хвалить за попытку, лайк из жалости, все дела.
Ну Майами не так давно практически тем же составом тоже были в финале, с тем же альфачом Батлером. За что их хвалить тогда ? Просто делают свою работу как и остальные.
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