Кендрик Перкинс: «За что мы должны хвалить «Селтикс»? За то, что не проиграли всухую?»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Бостон» недостоин похвалы, несмотря на то, что команда сохранила интригу в серии с «Майами» (2-3), выиграв две последние встречи.
«Почему мы должны хоть как-нибудь хвалить «Селтикс»? Они не заслужили никаких аплодисментов. Что они сделали, кроме того, что избежали сухого поражения и наконец-то выиграли пятую игру дома?
Верю ли я, что они заберут серию? Нет, конечно. Джимми Батлер будет играть уже по-другому.
Поздравляю «Бостон», что он избежал «свипа», – заявил эксперт в эфире First Take.
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А принцип по сути такой же, как и в случае со Стиви Эй или Скипом и Шарпом с Фокс спортс. Их бред все обсуждают, соответственно рейтинги растут. Если все будут такими же умниками, как Джей Джей Редик, к примеру, зритель умрет со скуки. Поэтому так