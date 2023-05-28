Джейлен Браун: «Деррик Уайт, как молния, просто появился из ниоткуда и спас наш сезон»

Форвард « » поделился впечатлениями от победного броска в шестом матче серии с « » (104:103, 3-3).

«Деррик Уайт, как вспышка молнии, просто появился из ниоткуда и спас наш сезон, приятель.

Невероятный момент», – заявил Браун.

Бостонская команда может стать первой в истории , которая победит в плей-офф после 0-3.

☘️✨Деррик Уайт спас «Селтикс» за доли секунды! «Бостон» приближает историю