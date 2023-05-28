Джейлен Браун: «Деррик Уайт, как молния, просто появился из ниоткуда и спас наш сезон»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Деррик Уайт Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун поделился впечатлениями от победного броска Деррика Уайта в шестом матче серии с «Майами» (104:103, 3-3).

«Деррик Уайт, как вспышка молнии, просто появился из ниоткуда и спас наш сезон, приятель.

Невероятный момент», – заявил Браун.

Бостонская команда может стать первой в истории НБА, которая победит в плей-офф после 0-3.

☘️✨Деррик Уайт спас «Селтикс» за доли секунды! «Бостон» приближает историю

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Уайт, кстати, всю регулярку без пропусков отбегал, и в ПО также все матчи играет, и играет эффективнее, чем в сезоне.
Вроде как он один такой на всю лигу
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serginn
Отдать пас на Смарта и успеть прибежать под кольцо - просто эпик.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djoyin
Удачно подписали человека. Сильное звено
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DevilBrO
Ответ xamer 9
Уайт, кстати, всю регулярку без пропусков отбегал, и в ПО также все матчи играет, и играет эффективнее, чем в сезоне. Вроде как он один такой на всю лигу
Микел Бриджес 4 сезона без пропусков здрасте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий