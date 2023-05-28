Джейлен Браун: «Деррик Уайт, как молния, просто появился из ниоткуда и спас наш сезон»
Форвард «Бостона» Джейлен Браун поделился впечатлениями от победного броска Деррика Уайта в шестом матче серии с «Майами» (104:103, 3-3).
«Деррик Уайт, как вспышка молнии, просто появился из ниоткуда и спас наш сезон, приятель.
Невероятный момент», – заявил Браун.
Бостонская команда может стать первой в истории НБА, которая победит в плей-офф после 0-3.
☘️✨Деррик Уайт спас «Селтикс» за доли секунды! «Бостон» приближает историю
Вроде как он один такой на всю лигу