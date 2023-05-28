Джо Маззулла о мыслях после победного попадания Уайта: «Седьмой матч»
Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла рассказал, о чем подумал после попадания Деррика Уайта, которое принесло команде победу в шестой игре серии с «Майами» (104:103, 3-3).
«Да ничего такого. Седьмой матч.
Наши ребята проявили невероятную психологическую устойчивость. Вот в чем секрет», – заявил Маззулла.
Бостонская команда может стать первой в истории НБА, которая победит в плей-офф после 0-3.
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