Главный тренер « » рассказал, о чем подумал после попадания , которое принесло команде победу в шестой игре серии с « » (104:103, 3-3).

«Да ничего такого. Седьмой матч.

Наши ребята проявили невероятную психологическую устойчивость. Вот в чем секрет», – заявил Маззулла.

Бостонская команда может стать первой в истории НБА, которая победит в плей-офф после 0-3.

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