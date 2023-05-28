Джо Маззулла о мыслях после победного попадания Уайта: «Седьмой матч»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Деррик Уайт Джо Маззулла Баскетбол

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла рассказал, о чем подумал после попадания Деррика Уайта, которое принесло команде победу в шестой игре серии с «Майами» (104:103, 3-3).

«Да ничего такого. Седьмой матч.

Наши ребята проявили невероятную психологическую устойчивость. Вот в чем секрет», – заявил Маззулла.

Бостонская команда может стать первой в истории НБА, которая победит в плей-офф после 0-3.

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2 комментария

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Alexander Permyakov
Ответ never back down
«Ничего такого... эдакого...я не придумал на последнюю 3ех секундную атаку» Да, Джо Легендарная комбинация с броском Маркуса Смарта White забил в окружении white болелов...
Справедливости ради, позиция и бросок Смарта были довольно неплохими. Другое дело, что в нынешней лиге команды стараются выводить шутера на дугу, даже когда счёт равный или -1, тут согласен. Понимаю, что больше пространства и выше шанс на подбор, но два очка мне кажутся более реальными + шанс на фолы.
+1
0
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