Деррик Уайт: «Мяч оказался у меня. Я бросил по кольцу»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Деррик Уайт Баскетбол

Защитник «Бостона» Деррик Уайт поделился впечатлениями от победного броска в шестом матче серии с «Майами» (104:103, 3-3).

«Мяч оказался у меня. Я бросил по кольцу.

Что испытал после попадания? Это было счастье. Мы были на грани вылета. Но мы не хотели завершать сезон и разъезжаться по домам», – сказал Уайт.

Бостонская команда может стать первой в истории НБА, которая победит в плей-офф после 0-3.

На счету Уайта 11 очков при 4 из 10 с игры.

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6 комментариев

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Mon Tag
Спас Хорфорда
+9
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LBJ236
Всё красиво получилось
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Bashibuzuck
Именно за такие моменты люди по всему миру любят и смотрят НБА👏👏👏
+3
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Амбидекстер Сцевола
Скромничает) Просто очень хотел, чтобы мяч оказался в кольце. Он его и вводил, Тейтум открывался, но ему отдать не вышло, на бросок побежал открываться Смарт, бросать ему было неудобно и Уайт сразу, как отдал, побежал на подбор. Очень хотел, чтобы забили и всё получилось. Красавчик.
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гилберт
А лов зис гейм!
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