Защитник « » поделился впечатлениями от победного броска в шестом матче серии с « » (104:103, 3-3).

«Мяч оказался у меня. Я бросил по кольцу.

Что испытал после попадания? Это было счастье. Мы были на грани вылета. Но мы не хотели завершать сезон и разъезжаться по домам», – сказал Уайт.

Бостонская команда может стать первой в истории НБА, которая победит в плей-офф после 0-3.

На счету Уайта 11 очков при 4 из 10 с игры.

Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее