Джейлен Браун: «Мы лучшая команда в этой серии»

Теги Бостон Баскетбол

Свингмен «Бостона» Джейлен Браун заявил, что команда верит в свою победу над «Майами» в финале Восточной конференции (2-3).

«Чем больше матчей мы выигрываем, тем больше болельщики говорят об этом, тем чаще тренеры поднимают эту тему в раздевалке и говорят, что это возможно.

Мы тоже верим, что можем сделать это. Мы считаем, что мы лучшая команда в этой серии. Наша судьба – выйти на новый уровень. История у нашего порога, и мы должны ответить», – сказал Браун.

«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RADIN
Теперь точно 4:2
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DevilBrO
Ответ RADIN
Теперь точно 4:2
Да и в целом это пустозвонство от Брауна и Бостона достало. Пора на рыбалку ребятам
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hodor 12
... . Докажи это сегодня
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dato akhaladze
Don’t cry GOP before jumping
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ричард Пэйпен
Ответ RADIN
Теперь точно 4:2
О другом результате даже думать не хочется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DevilBrO
Ответ Ричард Пэйпен
О другом результате даже думать не хочется
в целом будет грустно если вот такой хаотичный и кривой Бостон пройдет дальше. Верим в Яму
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий