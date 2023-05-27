Джейлен Браун: «Мы лучшая команда в этой серии»

Свингмен «Бостона» Джейлен Браун заявил, что команда верит в свою победу над «Майами» в финале Восточной конференции (2-3).

«Чем больше матчей мы выигрываем, тем больше болельщики говорят об этом, тем чаще тренеры поднимают эту тему в раздевалке и говорят, что это возможно.

Мы тоже верим, что можем сделать это. Мы считаем, что мы лучшая команда в этой серии. Наша судьба – выйти на новый уровень. История у нашего порога, и мы должны ответить», – сказал Браун.

«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен