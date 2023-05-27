Гилберт Аренас: «Уорриорз» должны попытаться обменять Джордана Пула на Джейлена Брауна»
Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что «Голден Стэйт» стоит попытаться обменять Джордана Пула на Джейлена Брауна («Бостон»).
«На месте «Уорриорз» я бы попробовал обменять Джордана Пула на кого-то более стабильного.
Его игра очень нестабильна. Это стиль AAU. Он играет рывками, пытаясь создать яркий момент в каждой атаке. Если хочешь стать хорошим и стабильным игроком, ты должен уметь забрасывать легкие мячи.
Так что я бы попытался обменять его и, возможно, заполучить за него Джейлена Брауна», – сказал Аренас.
«Они приходят с тобой, а уходят со мной». Джордан Пул воспламеняется, когда видит болельщиц-красоток
Вообще прикольно читать экспертов оттуда, Сприкута на них не хватает!
но понятно что за еду он играть тоже не будет да и нет у Лейкерс вообще свободных денег чтобы его подписать им бы нынешний костяк команды суметь сохранить
Прошлые годы должны были уже нагладно показать что идеи с объединением звёзд не гарантируют чемпионство, а иногда даже и просто финал конфы (Даллас этого года - отдельный случай): Бруклин с тремя звёздами, Финикс с двумя с половиной, Филадельфия с "МВП", Лейкерс с тремя звёздами... список дополняйте сами
Бонусом можно ещё контракт Зайона и Криса Пола назвать, если второму финикс будет иметь глупость гарантировать полностью всю сумму.
Плохих контрактов пруд пруди в лиге, только нужны ли такие обмены ради обменов