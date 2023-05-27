Гилберт Аренас: «Уорриорз» должны попытаться обменять Джордана Пула на Джейлена Брауна»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Гилберт Аренас НБА плей-офф Джейлен Браун Джордан Пул Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что «Голден Стэйт» стоит попытаться обменять Джордана Пула на Джейлена Брауна («Бостон»).

«На месте «Уорриорз» я бы попробовал обменять Джордана Пула на кого-то более стабильного.

Его игра очень нестабильна. Это стиль AAU. Он играет рывками, пытаясь создать яркий момент в каждой атаке. Если хочешь стать хорошим и стабильным игроком, ты должен уметь забрасывать легкие мячи.

Так что я бы попытался обменять его и, возможно, заполучить за него Джейлена Брауна», – сказал Аренас.

«Они приходят с тобой, а уходят со мной». Джордан Пул воспламеняется, когда видит болельщиц-красоток

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22 комментария

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zjwjx8zk6y
Может ещё Игуодалу на Джейсона Тейтума?
+61
0
+61
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sanya_xl
И обменять Луни на Йокича
+30
-1
+29
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Last avenger
Гилберт, стареешь, Пул не меньше Яниса стоит
+16
0
+16
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ГРУПА ЗИСК
Бугага... это из разряда что Ирвинг должен прийти на минималку в Лейкерс вместо того чтоб подписаться на контракт покрупнее с Далласом
+11
0
+11
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Ocelot
если в совет директоров Бостона набрать пациентов из психбольницы то такое может бы и прокатило
+10
0
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Evgeniy 72
Ответ zjwjx8zk6y
Может ещё Игуодалу на Джейсона Тейтума?
Не, Игудала возвращается в Филу за Эмбиида)
Вообще прикольно читать экспертов оттуда, Сприкута на них не хватает!
+7
0
+7
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Arthur Ugly
Да не стесняйся, старина Гилберт, ни в чем себе не отказывай!
+5
0
+5
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RAMIK
Чего? Это как? Обменять Пула думаю невозможно уже с его контрактом.
+3
-1
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Anastasiia Khvorostova
Правда непонятно зачем нестабильный Пул Бостону
+3
-2
+1
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Ocelot
Ответ ГРУПА ЗИСК
У Ирвинга есть перстень с Кавс. Даже если рассматривать его ситуацию и Хардена, который вероятнее всего откажется от опции игрока, то получить перстень более предпочтительно будет для Бороды, да и то сомнительно. Прошлые годы должны были уже нагладно показать что идеи с объединением звёзд не гарантируют чемпионство, а иногда даже и просто финал конфы (Даллас этого года - отдельный случай): Бруклин с тремя звёздами, Финикс с двумя с половиной, Филадельфия с "МВП", Лейкерс с тремя звёздами... список дополняйте сами
смысл в том что если Кайри нужно чемпионство то в команде которая в этом году дошла до финала конференции они у него будут в принципе выше чем в команде которая даже в плей-ин не попала
но понятно что за еду он играть тоже не будет да и нет у Лейкерс вообще свободных денег чтобы его подписать им бы нынешний костяк команды суметь сохранить
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ГРУПА ЗИСК
Ответ Ocelot
если брать чисто шансы на чемпионство то при таком раскладе они у Кайри были бы все таки повыше, но понятно что деньги есть деньги
У Ирвинга есть перстень с Кавс. Даже если рассматривать его ситуацию и Хардена, который вероятнее всего откажется от опции игрока, то получить перстень более предпочтительно будет для Бороды, да и то сомнительно.
Прошлые годы должны были уже нагладно показать что идеи с объединением звёзд не гарантируют чемпионство, а иногда даже и просто финал конфы (Даллас этого года - отдельный случай): Бруклин с тремя звёздами, Финикс с двумя с половиной, Филадельфия с "МВП", Лейкерс с тремя звёздами... список дополняйте сами
+1
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Сергей Пузанков
Ответ RAMIK
Чего? Это как? Обменять Пула думаю невозможно уже с его контрактом.
Неменяемых контрактов не бывает. Пул вообще молодой, у него ещё пик впереди.
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ГРУПА ЗИСК
Ответ RAMIK
Чего? Это как? Обменять Пула думаю невозможно уже с его контрактом.
Да ладно? Вполне есть варианты: Лаури в Хит, как Хэйворд, так и Розир в Шарлотт, Рэндл в Никс...
Бонусом можно ещё контракт Зайона и Криса Пола назвать, если второму финикс будет иметь глупость гарантировать полностью всю сумму.
Плохих контрактов пруд пруди в лиге, только нужны ли такие обмены ради обменов
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Roman Boroveev
Ответ Arthur Ugly
Да не стесняйся, старина Гилберт, ни в чем себе не отказывай!
держите наркомана
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Stephan Carrypenko
Ответ zjwjx8zk6y
Может ещё Игуодалу на Джейсона Тейтума?
На Джейсона Терри
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Вадим flanec
Аренас рофлит что ль?
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leon01
уже на кого угодно
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Anton!o :)
Такой вариант только Вивеку можно предлагать, он уже видел и новых Карри, и т.д. и т.п.
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Локоть Артеста
Кто в здравом уме будет рассматривать такой вариант обмена? Керр, конечно, мог бы предварительно нюхнув клея "Момент". Но он не генеральный менеджер.
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