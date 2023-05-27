Гилберт Аренас: «Уорриорз» должны попытаться обменять Джордана Пула на Джейлена Брауна»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что « » стоит попытаться обменять Джордана Пула на Джейлена Брауна (« »).

«На месте «Уорриорз» я бы попробовал обменять на кого-то более стабильного.

Его игра очень нестабильна. Это стиль AAU. Он играет рывками, пытаясь создать яркий момент в каждой атаке. Если хочешь стать хорошим и стабильным игроком, ты должен уметь забрасывать легкие мячи.

Так что я бы попытался обменять его и, возможно, заполучить за него », – сказал Аренас.

«Они приходят с тобой, а уходят со мной». Джордан Пул воспламеняется, когда видит болельщиц-красоток