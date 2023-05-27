« » и защитника заинтересованы в продлении контракта.

Как сообщает Джейк Фишер из Yahoo! Sports, стороны могут договориться о соглашении с зарплатой 18 миллионов долларов за сезон.

Харт стал игроком «Никс» в феврале. В 25 матчах за команду он набирал 10,2 очка, 7,0 подбора, 3,6 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру.

У Харта есть опция игрока на последний сезон в действующем контракте (12,9 миллиона).

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