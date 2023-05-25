Иммануэл Куикли может получить контракт на 80-100 млн долларов за 4 года

« » этим летом предстоит принять решение по поводу (23 года, 191 см). Клуб может продлить соглашение с защитником или обменять.

По мнению эксперта HoopsHype Майкла Скотта, в случае продления контракта Куикли может рассчитывать на сумму от 80 до 100 миллионов долларов за 4 года.

В нынешнем сезоне Куикли провел 81 матч, 21 из которых – в стартовой пятерке. Выходя в стартовом составе, защитник набирал в среднем 22,6 очка, 5,4 подбора и 5,1 передачи при 47% с игры и 40% из-за дуги.

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