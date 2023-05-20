«Никс» интересуются Джоэлом Эмбиидом

По словам журналиста The New York Daily News Стефана Бонди, « » заинтересован в приобретении звездного центрового «Филадельфии» .

«Всю вторую половину сезона я слышал, что стоит следить за возможным переходом Джоэла Эмбиида в «Никс». И вылет «Филадельфии» из плей-офф только усилил это убеждение», – пишет Бонди.

«Сиксерс» проиграли «Селтикс» в серии второго раунда плей-офф со счетом 3-4. Во время серии Эмбиид был официально назван MVP сезона-2022/23.

«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх