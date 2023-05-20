«Никс» интересуются Джоэлом Эмбиидом

Теги возможные переходы Нью-Йорк Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

По словам журналиста The New York Daily News Стефана Бонди, «Нью-Йорк» заинтересован в приобретении звездного центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.

«Всю вторую половину сезона я слышал, что стоит следить за возможным переходом Джоэла Эмбиида в «Никс». И вылет «Филадельфии» из плей-офф только усилил это убеждение», – пишет Бонди.

«Сиксерс» проиграли «Селтикс» в серии второго раунда плей-офф со счетом 3-4. Во время серии Эмбиид был официально назван MVP сезона-2022/23.

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18 комментариев

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Максим Макеев
Ответ Ann Tretiakova
любопытно..а что взамен ?) что ценного есть у Никс для Филы ))
великий рэндл😎
+18
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AEZAKMI228
Fake news
+6
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+6
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Archer_Great
Очередной вброс, невесть откуда взявшийся. Что же ты, журналистик, по ходу сезона свой гениальный инсайд не озвучивал то?
Да и хватит уже на рыбачащих филадельфийцах тренировать навыки распускания слухов. Дайте нормально парням отдохнуть, а менеджменту подумать-поработать)
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+5
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*MVP*
Ответ timson
баррет, робинсон и квикли вроде норм должно быть )) в реальности не думаю что мори будет перестраиваться. Надо тренера нормального сначала и ещё годик посмотреть что будет тем более что харденом непонятно ничего ещё
ну если к этому набору добавить 4 пика 1 раунда и пару свопов, то может и норм
+4
-1
+3
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Ann Tretiakova
любопытно..а что взамен ?) что ценного есть у Никс для Филы ))
+2
0
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DENBO
Боже упаси его к Тибсу попасть, он же доломается окончательно с его тренировками...
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Andraey
Вот это будет Прогресс!!
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Michael Weyl
А интересно кому он не интересен ?
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pawell
Яннис тоже может бунтануть у себе в Висконсине. Эмбид вероятно тоже в случае ухода Хардена. У Никс много активов и одну звезду по зубам выменять.
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carmelo hot sause
У меня тоже есть друг, от которого всю вторую половину сезона я слышал, что Дончич перейдёт в Лейкерс. И непопадание Далласа в плей-офф только усилило его убеждение
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timson
Ответ *MVP*
ну если к этому набору добавить 4 пика 1 раунда и пару свопов, то может и норм
ещё один такой по и пики добавлять надо будет уже филе
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*MVP*
Ответ timson
ещё один такой по и пики добавлять надо будет уже филе
ересь
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timson
Ответ *MVP*
ересь
так ли? ему 30 в следующем году. с такой мед книжкой есть сомнения что его ценность дальше будет расти
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Джазмен
Ответ Michael Weyl
А интересно кому он не интересен ?
Денверу
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