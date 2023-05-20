Инсайдер Марк Стейн: «Слухи о том, что Джоэл Эмбиид может перейти в «Никс», беспочвенны»
Инсайдер Марк Стейн опроверг слухи об интересе «Нью-Йорка» к центровому «Филадельфии» Джоэлу Эмбииду.
«Недавно появившиеся слухи о том, что Джоэл Эмбиид может перейти в «Никс», беспочвенны», – сказал Стейн.
Стейн добавил, что в будущем ситуация может измениться.
Эмбиид заключил с «Филадельфией» 4-летний контракт на 210 миллионов долларов, который действует до конца сезона-2026/27.
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