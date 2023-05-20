Инсайдер Марк Стейн: «Слухи о том, что Джоэл Эмбиид может перейти в «Никс», беспочвенны»

Теги возможные переходы Нью-Йорк Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Марк Стейн Баскетбол

Инсайдер Марк Стейн опроверг слухи об интересе «Нью-Йорка» к центровому «Филадельфии» Джоэлу Эмбииду.

«Недавно появившиеся слухи о том, что Джоэл Эмбиид может перейти в «Никс», беспочвенны», – сказал Стейн.

Стейн добавил, что в будущем ситуация может измениться. 

Эмбиид заключил с «Филадельфией» 4-летний контракт на 210 миллионов долларов, который действует до конца сезона-2026/27.

«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllanHouston
И хорошо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий