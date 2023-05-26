«Крис Пол после перехода Дюрэнта сказал, что если не станет чемпионом, то поедет играть на Тайвань». Дуайт Ховард объяснил, почему зовет игроков НБА к себе

Теги Крис Пол Дуайт Ховард Финикс НБА Баскетбол

Чемпион НБА 2020 в составе «Лейкерс» Дуайт Ховард объяснил, почему в последний месяц так активно стал зазывать игроков НБА на Тайвань.

«Смешная история. КейДи перешел в «Финикс». Крис Пол тогда сказал, что если не станет чемпионом, то поедет играть на Тайвань с Дуайтом Ховардом. Я понял, что он пытается меня подколоть. Так вот, я следил за сезоном – они вылетели. Думаю: надо как-то ему ответить. И вместо поста в соцсети решил сделать видео, как я зазываю Криса Пола в Китай. На Тайвань, простите.

И я начал делать то же самое и с другими игроками. Просто распространяя позитивные эмоции. Баскетбол дал нам возможность на такую жизнь, на путешествия. И лишь на Тайване я увидел, как люди, далекие от баскетбола, становятся его фанатами. 80- и 90-летние болельщики приходят на матчи. Они так счастливы. И я был бы рад, если бы и остальные игроки начали путешествовать по другим странам», – сказал Ховард в эфире FanDuel TV.

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2 комментария

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scorp19
Крыс даже на Тайване ничего не выиграет. Ему снова помешают судьи/партнёры/травмы/кураж соперников
+5
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+5
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Костя Кот
ховард : приглашаю всех-всех на тайвань, зарубиться со мной в конкурсе трешек!
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