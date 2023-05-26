«Крис Пол после перехода Дюрэнта сказал, что если не станет чемпионом, то поедет играть на Тайвань». Дуайт Ховард объяснил, почему зовет игроков НБА к себе

Чемпион НБА 2020 в составе «Лейкерс» объяснил, почему в последний месяц так активно стал зазывать игроков НБА на Тайвань.

«Смешная история. КейДи перешел в « ». Крис Пол тогда сказал, что если не станет чемпионом, то поедет играть на Тайвань с Дуайтом Ховардом. Я понял, что он пытается меня подколоть. Так вот, я следил за сезоном – они вылетели. Думаю: надо как-то ему ответить. И вместо поста в соцсети решил сделать видео, как я зазываю в Китай. На Тайвань, простите.

И я начал делать то же самое и с другими игроками. Просто распространяя позитивные эмоции. Баскетбол дал нам возможность на такую жизнь, на путешествия. И лишь на Тайване я увидел, как люди, далекие от баскетбола, становятся его фанатами. 80- и 90-летние болельщики приходят на матчи. Они так счастливы. И я был бы рад, если бы и остальные игроки начали путешествовать по другим странам», – сказал Ховард в эфире FanDuel TV.

«В Лос-Анджелесе миллионы женщин. Какого черта ты связался с дочкой владельца?» Фил Джексон и Джинни Басс нарушали все правила НБА целых 17 лет

Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе