Дуайт Ховард: «Хотел бы завершить карьеру в команде НБА»

Чемпион НБА 2020 года , выступающий в чемпионате Тайваня, признался, что хотел бы вернуться в НБА.

«Я бы с удовольствием вернулся в НБА, но я также получаю большое удовольствие, играя за границей. Это уникальный опыт. Я рад, что мне довелось поиграть здесь, но я хотел бы завершить карьеру в команде НБА и, надеюсь, выиграть чемпионат.

Но если этого не случится, я так долго играю в баскетбол, что просто благодарен за возможность путешествовать и играть в НБА. Это лучшая жизнь», – сказал 37-летний Ховард в интервью Шэмсу Чарании.

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