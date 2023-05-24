Дуайт Ховард: «Хотел бы завершить карьеру в команде НБА»

Теги Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард, выступающий в чемпионате Тайваня, признался, что хотел бы вернуться в НБА.

«Я бы с удовольствием вернулся в НБА, но я также получаю большое удовольствие, играя за границей. Это уникальный опыт. Я рад, что мне довелось поиграть здесь, но я хотел бы завершить карьеру в команде НБА и, надеюсь, выиграть чемпионат.

Но если этого не случится, я так долго играю в баскетбол, что просто благодарен за возможность путешествовать и играть в НБА. Это лучшая жизнь», – сказал 37-летний Ховард в интервью Шэмсу Чарании.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

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4 комментария

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Jerry Rodrogha
Ответ Dienamiks
А как же шутки про Тайвань?
А это для Твиттера
+2
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+2
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Sweetener
Многое прояснилось - он пытается назаманивать игроков из НБА на целую команду для игры тайваньской лиге
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The_Enot
Ответ Sweetener
Многое прояснилось - он пытается назаманивать игроков из НБА на целую команду для игры тайваньской лиге
А мне кажется он пытается туда заманить что бы для него в НБА освободилось местечко.
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