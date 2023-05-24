Дуайт Ховард позвал Леброна на Тайвань: «Здесь ты сможешь быть тренером и генменеджером»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Центровой Дуайт Ховард призвал Леброна Джеймса объединить усилия в тайваньском клубе «Таоюань Леопардс», к которому он присоединился по ходу сезона.

Джеймс после сухого поражения от «Денвера» в финале Запада заявил, что подумает о завершении карьеры.

«У нас тут фиолетово-золотые майки. Шестой номер свободен.

Ты провел в НБА 35 сезонов и побил все рекорды. Ты GOAT. Здесь ты сможешь быть тренером и генменеджером (LeGM и LeCoach – прим. Sports.ru). Можно еще и поваром, водителем», – сказал Ховард.

«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию

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14 комментариев

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Birdman NBA
шутка повторенная в 5й раз все такая же смешная, да Дуайт?
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Kikir
Капец ему там скучно…. Он кого-то еще не позвал туда?
+10
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badaboom
Про повара и водителя таки ржачно)
+9
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+9
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Аморалинни
Леброн в НБА и так уже и Тренер, и ГенМенеджер
+5
0
+5
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Roman Boroveev
Ответ Kikir
Капец ему там скучно…. Он кого-то еще не позвал туда?
Ну он не частит, всего то раз в три дня кого то зовёт.
+3
0
+3
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Yony
Ответ Аморалинни
Леброн в НБА и так уже и Тренер, и ГенМенеджер
Но не водишь и не повар))
+2
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Stephan Carrypenko
Красава))
+2
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ender
На Тайване такого жёсткого запрета на траву как в Китае нет. И это многое объясняет)
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NikolayOss
Дуайт Ховард нашёл перспективного паренька )))
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Амбидекстер Сцевола
Только вакансия ЛеКлоуна уже занята, виновато развёл руками Дуайт.
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skreamer
Все думают, что это шутка, а он не шутит!
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Jerry Rodrogha
Ответ Birdman NBA
шутка повторенная в 5й раз все такая же смешная, да Дуайт?
Скучает по привычному общению.
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Yony
Ответ ender
На Тайване такого жёсткого запрета на траву как в Китае нет. И это многое объясняет)
В ряде Соединенных Штатов —тоже нет
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