Центровой Дуайт Ховард призвал объединить усилия в тайваньском клубе «Таоюань Леопардс», к которому он присоединился по ходу сезона.

Джеймс после сухого поражения от «Денвера» в финале Запада заявил, что подумает о завершении карьеры.

«У нас тут фиолетово-золотые майки. Шестой номер свободен.

Ты провел в НБА 35 сезонов и побил все рекорды. Ты GOAT. Здесь ты сможешь быть тренером и генменеджером (LeGM и LeCoach – прим. Sports.ru). Можно еще и поваром, водителем», – сказал Ховард.

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