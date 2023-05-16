Дуайт Ховард – Джа Морэнту: «Бросай все и приезжай на Тайвань»

Чемпион НБА 2020 года , выступающий в тайваньской лиге T1, предложил звездному разыгрывающему « » присоединиться к нему.

«Да, Джа, ты все правильно понял! Я все еще с тобой, в отличие от некоторых. Если что, бросай все и приезжай сюда, на Тайвань», – написал Ховард.

Морэнту грозит длительная дисквалификация за то, что он снова показал пистолет во время прямой трансляции в соцсети.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры