Дуайт Ховард – Джа Морэнту: «Бросай все и приезжай на Тайвань»
Чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард, выступающий в тайваньской лиге T1, предложил звездному разыгрывающему «Мемфиса» Джа Морэнту присоединиться к нему.
«Да, Джа, ты все правильно понял! Я все еще с тобой, в отличие от некоторых. Если что, бросай все и приезжай сюда, на Тайвань», – написал Ховард.
Морэнту грозит длительная дисквалификация за то, что он снова показал пистолет во время прямой трансляции в соцсети.
Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры
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