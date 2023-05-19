«Леброн, «ЛеТащи» свою задницу на Тайвань». Дуайт Ховард позвал Джеймса в свою команду

Бывший игрок НБА Дуайт Ховард, ныне выступающий в чемпионате Тайваня, позвал своего бывшего партнера по команде присоединиться к нему на другом континенте.

«Нет, Диллон Брукс, ты нам не нужен. Мы уже видели, как ты «дразнил медведя», а он пришел и сожрал тебя. «ЛеГМ», Леброн. Если « » в этом году проиграют, «ЛеТащи» свою задницу ко мне на Тайвань», – записал видео Ховард в своей социальной сети.

Почему «Лейкерс» показывают себе на вены? Жест Д’Анджело Расселла стал фирменным для «Последнего танца» Леброна

«Селтикс» растерялись в первом матче. А Джимми Батлер и «Хит» такое не прощают

На Востоке еще раз «Майами» – «Бостон»: Батлер против Тейтума, Споэльстра против самой талантливой команды НБА