«Леброн, «ЛеТащи» свою задницу на Тайвань». Дуайт Ховард позвал Джеймса в свою команду
Бывший игрок НБА Дуайт Ховард, ныне выступающий в чемпионате Тайваня, позвал своего бывшего партнера по команде Леброна Джеймса присоединиться к нему на другом континенте.
«Нет, Диллон Брукс, ты нам не нужен. Мы уже видели, как ты «дразнил медведя», а он пришел и сожрал тебя. «ЛеГМ», Леброн. Если «Лейкерс» в этом году проиграют, «ЛеТащи» свою задницу ко мне на Тайвань», – записал видео Ховард в своей социальной сети.
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