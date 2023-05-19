«Леброн, «ЛеТащи» свою задницу на Тайвань». Дуайт Ховард позвал Джеймса в свою команду

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Дуайт Ховард НБА НБА плей-офф Баскетбол

Бывший игрок НБА Дуайт Ховард, ныне выступающий в чемпионате Тайваня, позвал своего бывшего партнера по команде Леброна Джеймса присоединиться к нему на другом континенте.

«Нет, Диллон Брукс, ты нам не нужен. Мы уже видели, как ты «дразнил медведя», а он пришел и сожрал тебя. «ЛеГМ», Леброн. Если «Лейкерс» в этом году проиграют, «ЛеТащи» свою задницу ко мне на Тайвань», – записал видео Ховард в своей социальной сети.

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13 комментариев

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Forza
По моему Ховард потихоньку сходит с ума.
+42
-2
+40
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Archer_Great
Ответ Forza
По моему Ховард потихоньку сходит с ума.
ассимилирует по-тихоньку, добавил азиатский (скорее японский) колорит в речь))
+16
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ВинниПох
а не спеши ты нас хоронить...
+6
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Амбидекстер Сцевола
Тайвань на Дуайта как-то слишком плохо влияет. Не приглашение, а репортаж из психушки. Так он к себе никого не зазовёт.
+6
0
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Hobotok
мне кажется, у него в конктракте прописано, что он будет зазывать нба игроков на Тайвань
+6
0
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Jerry Rodrogha
Ответ Forza
По моему Ховард потихоньку сходит с ума.
Да не, вполне громко
+3
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Райли Карри
Ответ Djoyin
Ховард тупит уже, не то сказал явно. Скоро он так Шакила будет звать играть в Тайване
Не будет. Шак его проглотит)) А потом будет над ним смеяться
+3
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dl
Там на Тайване уже неплохая команда собирается. Потенциально.
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Кот Егрис
знатный тролль
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711M
ну после того промаха из-под кольца теперь все будут над Броном гиенить) ждем Шактин тоже
+4
-4
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Яма
Ответ Archer_Great
ассимилирует по-тихоньку, добавил азиатский (скорее японский) колорит в речь))
Не скорее, а точно Японский
0
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