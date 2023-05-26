Компания Nike в середине мая удалила именные кроссовки разыгрывающего «Мемфиса» из своего приложения и с официального сайта из-за скандала с участием баскетболиста.

Несмотря на это, компания все же произвела ранее запланированную продажу партии кроссовок Морэнта в расцветке «Hunger».

Новые кроссовки стоимостью 110 долларов были распроданы за несколько минут.

«Гризлис» отстранили Морэнта на неопределенный срок после того, как игрок во второй раз за два месяца был замечен с пистолетом во время прямой трансляции в соцсети. НБА проводит собственное расследование. Ожидается, что звезда « » будет дисквалифицирована на длительный срок.

Именные кроссовки Морэнта «Ja 1» вышли 19 апреля 2023 года.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

Фото: Nike