Партия кроссовок Джа Морэнта в новой расцветке была распродана за несколько минут
Компания Nike в середине мая удалила именные кроссовки разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта из своего приложения и с официального сайта из-за скандала с участием баскетболиста.
Несмотря на это, компания все же произвела ранее запланированную продажу партии кроссовок Морэнта в расцветке «Hunger».
Новые кроссовки стоимостью 110 долларов были распроданы за несколько минут.
«Гризлис» отстранили Морэнта на неопределенный срок после того, как игрок во второй раз за два месяца был замечен с пистолетом во время прямой трансляции в соцсети. НБА проводит собственное расследование. Ожидается, что звезда «Мемфиса» будет дисквалифицирована на длительный срок.
Именные кроссовки Морэнта «Ja 1» вышли 19 апреля 2023 года.
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Фото: Nike
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