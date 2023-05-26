Партия кроссовок Джа Морэнта в новой расцветке была распродана за несколько минут

Теги Мемфис НБА фото кроссовки Nike Джа Морэнт Баскетбол

Компания Nike в середине мая удалила именные кроссовки разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта из своего приложения и с официального сайта из-за скандала с участием баскетболиста.

Несмотря на это, компания все же произвела ранее запланированную продажу партии кроссовок Морэнта в расцветке «Hunger».

Новые кроссовки стоимостью 110 долларов были распроданы за несколько минут.

«Гризлис» отстранили Морэнта на неопределенный срок после того, как игрок во второй раз за два месяца был замечен с пистолетом во время прямой трансляции в соцсети. НБА проводит собственное расследование. Ожидается, что звезда «Мемфиса» будет дисквалифицирована на длительный срок.

Именные кроссовки Морэнта «Ja 1» вышли 19 апреля 2023 года.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

Фото: Nike

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13 комментариев

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кроссовер Айверсона
Ответ everyday4768
Плохиши-бунтари с номером мамкиной кредитки понабежали
Да нет, там скорее профессиональные реселлеры-кемперы которые потом в 4-5 раз цену накрутят
+11
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Потенциальный раритет
+8
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Райли Карри
у кого-то самая быстрая рука на диком западе
+6
0
+6
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711M
Ответ everyday4768
Плохиши-бунтари с номером мамкиной кредитки понабежали
да не, это просто бизнес. скорее набежали реселлеры, которые почуяли, что совместная история Джа и Найки может закончиться плохо, и эта партия в такой расцветке может оказаться единственной, что автоматически делает ее лимитированной и эксклюзивной. кто знает, за сколько такую пару можно будет загнать через лет 20 - это как константиновский рубль, если встречали такую штуку в нумизматике. некоторое время все считали, что после александра 1 царем будет константин и даже изготовили партию монет с его профилем на аверсе. а потом выяснилось, что александр в своем завещании указал преемником брата николая, от чего он сам пребывал в некотором шоке - и производство константиновских рублей пришлось быстренько свернуть. сейчас это одна из самых редких и дорогих монет в мире
+6
0
+6
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everyday4768
Плохиши-бунтари с номером мамкиной кредитки понабежали
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mqh9pzrxgf
Выглядят очень достойно
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Rodbert
Кто купил себе? Норм в них данчить?
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Милошевич
Ответ Cubs-V
Хз в какой стране 3 мира ты живешь. Но в кроссовках за 110 баксов не играют в НБА.
Не знаю в какой у вас нба не играют но в настоящей играют https://nbashoesdb.com/en/shoe/ja-1
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711M
Ответ Cubs-V
Ну да. Джа Морант. Ведь, такой популярный баскетболист НБА с достижениями, чтобы "его" кроссы перепродавали с наценкой через 20 лет. А символизм в чем? На данный момент? Чтобы они обрели стоимость через 20 лет?
на данный момент - абсолютно ни в чем, вы правы. но ему еще лет 10 играть (по идее), кто знает, чего он может добиться. так что это скорее стратегия на будущее, если сейчас есть возможность застилить их за 100 баксов, а потом продать отбитому коллекционеру-фанату Мемфиса, выросшему на игре Джа, за гораздо бóльшие деньги, почему нет?)
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