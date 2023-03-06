НБА и Nike, а также другие спонсоры заинтересованы в восстановлении имиджа Джа Морэнта

Теги происшествия Мемфис НБА Nike Адам Сильвер Джа Морэнт Баскетбол

Крупные американские компании Nike и Powerade, которые заключили спонсорские соглашения с Джа Морэнтом «очень заинтересованы» в реабилитации игрока «Мемфиса».

Об этом написал обозреватель The Athletic Сэм Эмик.

«Решение публично продемонстрировать то, что в НБА просто не могут терпеть и то, что вызывает все эти печальные воспоминания об оружейной саге с участием Гилберта Аренаса и Джавариса Криттентона в 2010 году, ставит комиссионера НБА Адама Сильвера в незавидное положение, а также требует жесткой реакции. Ставки для НБА высоки. Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт и Стеф Карри постепенно приближаются к завершению карьеры, а Морант как раз на пути к тому, чтобы стать одним из следующих великих игроков.

Люди из Nike и Powerade, с которыми Джа заключил крупные рекламные контракты, также очень заинтересованы в восстановлении его имиджа», – пишет Эмик.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. На видео, которое широко распространилось в Интернете, игрок танцует топлесс в ночном клубе, а затем поднимает пистолет над головой. На заднем плане видно танцующих женщин.

Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

Морэнт принес извинения за инцидент.

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12 комментариев

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Гол в девятину
Да тут не имеют в виду, что Морэнт игрок уровня Леброна и Дюранта.Речь про то, что Джа пожалуй самый хайлайтовый игрок из нового поколения, что в цифровую эпоху критически важно для НБА.

Его с таким стилем игры гораздо проще продавать и продвигать чем Йокича, Дончича или Яниса.
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Consistency
Лучше бы они были заинтересованы в востановлении нейрогенеза у него в башке
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Алексааандр
Ответ morozovvasya
Что за ересь ставить в один ряд Джордана, ЛеБрона и Морэнта))
почему ересть, если у них контракт с одним и тем же брендом?
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Rodbert
Ответ Archer_Great
знаете, медийность штука такая, изменчивая - это же обыкновенная любовь толпы. Посмотрите на Янга, которого в первые год-два чуть ли не на руках носили, запихали в старт на АСГ за счет голосования болельщиков. А потом что? За пятерку зацепился только за счет того, что больше то особо и некого выделить среди бэккорта. А добавьте еще такую штуку, как "культура отмены", которая очень популярна нынче в штатах. Так что...сегодня Моранта любят, а завтра могут пренебрежительно фыркать. Или и вовсе как в старом анекдоте: "раньше за доллар 30 рублей давали, а сейчас в морду дать могут"
Ну так поэтому, пока он горяч, надо из него быстро вытащить все что можно. Понятно что это не Леброн, который десятилетиями тащит, или Джордан, который и через 100 лет будет актуален.
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morozovvasya
Ответ Алексааандр
если они закончат, то не факт что продажи упадут, Джордан тоже давно закончил карьеру, но его кроссовки хорошо продаются, тоже самое будет и с Леброном. При этом они подписывают много новых игроков, те же Луки вышли недавно
Что за ересь ставить в один ряд Джордана, ЛеБрона и Морэнта))
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Archer_Great
Ответ Artur Prokopchuk
так речь не про уровень игры, а про медийность. Всякие нарезки с Джа одни из самых популярных и я думаю, что его мерч тоже отлично расходится.
знаете, медийность штука такая, изменчивая - это же обыкновенная любовь толпы. Посмотрите на Янга, которого в первые год-два чуть ли не на руках носили, запихали в старт на АСГ за счет голосования болельщиков. А потом что? За пятерку зацепился только за счет того, что больше то особо и некого выделить среди бэккорта.
А добавьте еще такую штуку, как "культура отмены", которая очень популярна нынче в штатах.
Так что...сегодня Моранта любят, а завтра могут пренебрежительно фыркать. Или и вовсе как в старом анекдоте: "раньше за доллар 30 рублей давали, а сейчас в морду дать могут"
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Алексааандр
если они закончат, то не факт что продажи упадут, Джордан тоже давно закончил карьеру, но его кроссовки хорошо продаются, тоже самое будет и с Леброном. При этом они подписывают много новых игроков, те же Луки вышли недавно
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Стопы Зайона
Ответ xamer 9
Зацепила не сама новость, а то что обозреватель ставит Моранта на ступень великих игроков с КД, ЛБДж и Стефом. Уж слишком большие авансы, тут речь идёт максимум на одну ступень с Уэстбруком и PG13
Ну мальчуган медийный, прыгает красиво, а еще танцует иногда и треплет языком, будто он уже бедующий хел оф феймер. И Видео с ним много просмотров набирают.
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morozovvasya
Ожидаемо! Деньги...
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Artur Prokopchuk
Ответ xamer 9
Зацепила не сама новость, а то что обозреватель ставит Моранта на ступень великих игроков с КД, ЛБДж и Стефом. Уж слишком большие авансы, тут речь идёт максимум на одну ступень с Уэстбруком и PG13
так речь не про уровень игры, а про медийность. Всякие нарезки с Джа одни из самых популярных и я думаю, что его мерч тоже отлично расходится.
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Мурзин Ринат
Ответ xamer 9
Зацепила не сама новость, а то что обозреватель ставит Моранта на ступень великих игроков с КД, ЛБДж и Стефом. Уж слишком большие авансы, тут речь идёт максимум на одну ступень с Уэстбруком и PG13
Скорее всего речь была не о влиянии на игру и тд, речь о продаже лицом, рекламе и тд! В лиге сейчас будет 3 кратный мвп лиги, без твиттера и инсты, а также без жесткой харизмы , а просто великолепный игрок как например Данкан или Кавай, это не плохо , но для продаж лиги нужно другое, да и тот же Яннис не тянет на медийную звезду, так что лиги кровь из носу надо что-то делать когда уйдет Леброн
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xamer 9
Зацепила не сама новость, а то что обозреватель ставит Моранта на ступень великих игроков с КД, ЛБДж и Стефом.
Уж слишком большие авансы, тут речь идёт максимум на одну ступень с Уэстбруком и PG13
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