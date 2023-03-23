Отец Джа Морэнта пришел на матч в худи с надписью «Искупление»
Ти Морэнт, отец разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта, пришел на сегодняшний матч против «Хьюстона» в худи с изображением сына и надписью «Искупление».
Морэнт вернулся в состав «Гризлис» после 8-матчевой дисквалификации и помог команде одержать победу над «Рокетс» (130:125). Защитник вышел со скамейки запасных и набрал 17 очков.
Лидер «Мемфиса» был дисквалифицирован лигой за демонстрацию оружия во время прямого эфира с соцсети.
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Фото: твиттер-аккаунт Hoop Central.
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