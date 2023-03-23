Отец Джа Морэнта пришел на матч в худи с надписью «Искупление»

Теги Хьюстон Мемфис НБА фото Джа Морэнт Баскетбол

Ти Морэнт, отец разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта, пришел на сегодняшний матч против «Хьюстона» в худи с изображением сына и надписью «Искупление».

Морэнт вернулся в состав «Гризлис» после 8-матчевой дисквалификации и помог команде одержать победу над «Рокетс» (130:125). Защитник вышел со скамейки запасных и набрал 17 очков.

Лидер «Мемфиса» был дисквалифицирован лигой за демонстрацию оружия во время прямого эфира с соцсети.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

Фото: твиттер-аккаунт Hoop Central.

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4 комментария

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Michael Forester
Еще парочка эпизодов и будет The Shawshank Redemption ))
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Daff Rogers
канеш бандиты они жёсткие
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Антон
Там папаня, если я правильно помню, недалеко ушёл в умственном и культурном развитии.
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Denverec
🤡🤡
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