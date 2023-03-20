«Умею делать кокаин». В сети нашли публикации Морэнта в юности

Теги Мемфис НБА фото Джален Роуз Стивен Эй Смит Джа Морэнт Баскетбол

Пользователи социальных сетей нашли старый аккаунт разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта, где он, будучи ребенком, пропагандировал безрассудное поведение.

«Умею делать кокаин. Ненавижу быть трезвым. Держу дверь машины открытой, пока мы едем», – говорится в публикациях.

Ранее Морэнт был отстранен на 8 встреч за публичную демонстрацию оружия во время прямого эфира. Спортивные эксперты Стивен Эй Смит и Джален Роуз считают, что нельзя винить рэп и хип-хоп индустрию за их влияние на молодое поколение.

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13 комментариев

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Pikachu Pikachu
Мамкин гангстер
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Van
Перспективная ветка. Оставлю в ЗАКЛАДКАХ
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M0Nze
пацанчик просто слушал Чиф Кифа
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-Q-MaR-
Ну в принципе за годы в голове ничего не поменялось))
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Алексей Дольский
Ответ Правая нога Дрэймонда Грина
Юный крэкодел)
я крэкодел, крэкожу и буду крэкодить)
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олси
У меня в детстве был набор юный химик , но такого там не было .
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$cous
гангста-ирвинг
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sdds sdsd
Без баскетбола не затеряется зато
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demx
> будучи ребенком, пропагандировал безрассудное поведение
боже мой, какой бред
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Nuteruoli
Настоящий гангстер со стволом и порошком.
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Тёма Тёма
Мамкин химик. 🤣🤣🤣
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Cash_flow
А также, I’m on a good kush & alcohol 💨

Морэнт с детства шарит в рэп-классике, уважуха))
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Правая нога Дрэймонда Грина
Юный крэкодел)
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