«Умею делать кокаин». В сети нашли публикации Морэнта в юности
Пользователи социальных сетей нашли старый аккаунт разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта, где он, будучи ребенком, пропагандировал безрассудное поведение.
«Умею делать кокаин. Ненавижу быть трезвым. Держу дверь машины открытой, пока мы едем», – говорится в публикациях.
Ранее Морэнт был отстранен на 8 встреч за публичную демонстрацию оружия во время прямого эфира. Спортивные эксперты Стивен Эй Смит и Джален Роуз считают, что нельзя винить рэп и хип-хоп индустрию за их влияние на молодое поколение.
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боже мой, какой бред
Морэнт с детства шарит в рэп-классике, уважуха))