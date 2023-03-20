«Умею делать кокаин». В сети нашли публикации Морэнта в юности

Пользователи социальных сетей нашли старый аккаунт разыгрывающего « » , где он, будучи ребенком, пропагандировал безрассудное поведение.

«Умею делать кокаин. Ненавижу быть трезвым. Держу дверь машины открытой, пока мы едем», – говорится в публикациях.

Ранее Морэнт был отстранен на 8 встреч за публичную демонстрацию оружия во время прямого эфира. Спортивные эксперты и считают, что нельзя винить рэп и хип-хоп индустрию за их влияние на молодое поколение.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?