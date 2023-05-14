Чендлер Парсонс: «Отстраните Джа Морэнта на весь следующий сезон»

Теги дисквалификации Мемфис НБА фото Чендлер Парсонс Джа Морэнт Баскетбол

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс заявил, что НБА следует отстранить разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта на весь сезон-2023/24.

«Отстраните его на весь следующий сезон», – написал Парсонс в комментариях к новости.

В субботу Морэнт был снова замечен с пистолетом во время прямого эфира в соцсети. «Гризлис» отстранили звездного разыгрывающего от всех командных мероприятий.

 

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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18 комментариев

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Sonder
Ответ Джинобля
Мейерс Леонард что-то про евреев ляпнул раз, и выкинули из лиги... Что же будет с этим дауном, любопытно
люди с синдромом дауна не являются отрицательным примером

они не виноваты
+43
-1
+42
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Джинобля
Мейерс Леонард что-то про евреев ляпнул раз, и выкинули из лиги...
Что же будет с этим дауном, любопытно
+26
-5
+21
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Gauche
Ответ TZZRT
Поймите уже, Джа — мандалорец, оружие это часть его религии. Очевидно же.
В шлеме пусть играет.
+17
0
+17
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TZZRT
Поймите уже, Джа — мандалорец, оружие это часть его религии. Очевидно же.
+11
0
+11
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The_Enot
Другого игрока из лиги уже бы выгнали, посмотрим сколько с ним будут нянчится.
+11
-1
+10
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Nikita Dorodenko
Сказочный…
+4
0
+4
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Birdman NBA
Может тогда дойдёт чего делать не надо
+4
-1
+3
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mkryuchckov10@gmail.com
На моей памяти первый игрок из относительно благополучной семьи, который всем стремится показать, что у него было тяжелое детство.
+2
0
+2
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Abdulla
Ответ Birdman NBA
Может тогда дойдёт чего делать не надо
Сомнительно.
Скорее, подстрелит кого-нибудь и сядет.
Тогда опущенные штаны будут уже по масти.
+2
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Thoughtfulduck
А что он сделал противозаконного? Может парни клип снимали)
+2
-1
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Djoyin
Следующая новость: "Чендлер Парсонс и Джа Морант ранили друг друга в перестрелке из игрушечных водяных пистолетов ночью у дома Парсонса. Инцидент рассматривает комиссия WNBA"
+2
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tusiel
Ответ boller_73
Ну, что теперь скажут нбашные защитнички про него? В первый раз выгораживали
да всё то же. "Закон не нарушал, че прицепились-то..."
+1
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Gauche
Ответ mkryuchckov10@gmail.com
На моей памяти первый игрок из относительно благополучной семьи, который всем стремится показать, что у него было тяжелое детство.
С таким идиотским именем - по-любому тяжелое.
0
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Aleksey001
Ответ Birdman NBA
Джа спасает то, что он невероятный талант.
По-моему, это максимум следующий Джон Уолл, а его считают минимум Дерриком Роузом
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Birdman NBA
Ответ Джинобля
Мейерс Леонард что-то про евреев ляпнул раз, и выкинули из лиги... Что же будет с этим дауном, любопытно
Джа спасает то, что он невероятный талант.
+1
-1
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Jazzzz
С одной стороны, респект Джа за последовательность) Как говорил Эминем в «8 миле»: «Ты не можешь быть ганста только наполовину, колледжевый маменькин сынок..»))
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Jerry Rodrogha
Там Криттентон скоро из тюрьмы выйдет? Джа нашёл, конечно, на кого равняться
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boller_73
Ну, что теперь скажут нбашные защитнички про него? В первый раз выгораживали
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