Чендлер Парсонс: «Отстраните Джа Морэнта на весь следующий сезон»

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс заявил, что НБА следует отстранить разыгрывающего « » на весь сезон-2023/24.

«Отстраните его на весь следующий сезон», – написал Парсонс в комментариях к новости.

В субботу Морэнт был снова замечен с пистолетом во время прямого эфира в соцсети. «Гризлис» отстранили звездного разыгрывающего от всех командных мероприятий.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры