Чендлер Парсонс: «Отстраните Джа Морэнта на весь следующий сезон»
Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс заявил, что НБА следует отстранить разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта на весь сезон-2023/24.
«Отстраните его на весь следующий сезон», – написал Парсонс в комментариях к новости.
В субботу Морэнт был снова замечен с пистолетом во время прямого эфира в соцсети. «Гризлис» отстранили звездного разыгрывающего от всех командных мероприятий.
Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры
они не виноваты
Что же будет с этим дауном, любопытно
Скорее, подстрелит кого-нибудь и сядет.
Тогда опущенные штаны будут уже по масти.