Прославленный игрок НБА Карл Мэлоун получил несколько миллионов долларов, продав на аукционе имевшиеся в его коллекции майки всех 12 игроков легендарной Дрим-тим 1992 года с автографами.

Самой дорогой оказалась майка , которая ушла за 3,03 миллиона долларов.

Помимо Джордана из коллекции Мэлоуна также были проданы следующие майки сборной США 1992 года: (360 000 долларов), (336 000 долларов), Чарльз Баркли (230 400 долларов), Дэвид Робинсон (116 400 долларов), Клайд Дрекслер (91 200 долларов), Скотти Пиппен (80 400 долларов), Мэлоун (58 800 долларов), Джон Стоктон (55 200 долларов), Патрик Юинг (39 600 долларов), Кристиан Лэйтнер (39 600 долларов) и Крис Маллин (37 200 долларов).

Все принадлежавшие экс-игроку «Юты» майки использовались американскими баскетболистами в полуфинальной встрече ОИ-1992 с Литвой.

Коллекция Мэлоуна также включала игровые кроссовки с автографами каждого члена Дрим-тим.

Кроссовки Джордана снова стали самыми дорогими – 420 000 долларов. Обувь Лэйтнера ушла за самую низкую цену в 7 200 долларов.

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Фото: ABC7