Карл Мэлоун выручил несколько миллионов долларов, продав майки всех 12 игроков Дрим-тим с автографами

Теги светская хроника Майкл Джордан Лэрри Берд Мэджик Джонсон сборная США НБА фото Карл Мэлоун Кристиан Лэйтнер игровая форма Баскетбол

Прославленный игрок НБА Карл Мэлоун получил несколько миллионов долларов, продав на аукционе имевшиеся в его коллекции майки всех 12 игроков легендарной Дрим-тим 1992 года с автографами.

Самой дорогой оказалась майка Майкла Джордана, которая ушла за 3,03 миллиона долларов.

Помимо Джордана из коллекции Мэлоуна также были проданы следующие майки сборной США 1992 года: Лэрри Берд (360 000 долларов), Мэджик Джонсон (336 000 долларов), Чарльз Баркли (230 400 долларов), Дэвид Робинсон (116 400 долларов), Клайд Дрекслер (91 200 долларов), Скотти Пиппен (80 400 долларов), Мэлоун (58 800 долларов), Джон Стоктон (55 200 долларов), Патрик Юинг (39 600 долларов), Кристиан Лэйтнер (39 600 долларов) и Крис Маллин (37 200 долларов).

Все принадлежавшие экс-игроку «Юты» майки использовались американскими баскетболистами в полуфинальной встрече ОИ-1992 с Литвой.

Коллекция Мэлоуна также включала игровые кроссовки с автографами каждого члена Дрим-тим.

Кроссовки Джордана снова стали самыми дорогими – 420 000 долларов. Обувь Лэйтнера ушла за самую низкую цену в 7 200 долларов.

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Фото: ABC7

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8 комментариев

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Джанлука Нальюка
Грамотно инвестировал :)
+28
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терминатор киборгов
Команда уровня LEGENDARY
+6
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Manseer
Ответ Папазол
Странно, что целиком не выкулены были все майки, тут ценность как раз в том, что они все вместе с одной игры. Лично я бы такое не продал никогда, ну только если нищета бы стояла у порога.
по одной дороже, может их все и выкупил один человек.
+3
0
+3
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Папазол
Странно, что целиком не выкулены были все майки, тут ценность как раз в том, что они все вместе с одной игры. Лично я бы такое не продал никогда, ну только если нищета бы стояла у порога.
+2
0
+2
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Jerry Rodrogha
Лэйтнер догнал Юинга и обошёл Маллина, вот что удивительно.
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Mr.BadGuy
За Маллина как то даже обидно стало
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Mikael Rikhard
Ответ Папазол
Странно, что целиком не выкулены были все майки, тут ценность как раз в том, что они все вместе с одной игры. Лично я бы такое не продал никогда, ну только если нищета бы стояла у порога.
теперь какой-то богач будет собирать и потратит видимо куда больше
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Виталий Коваленко
Ответ Папазол
Странно, что целиком не выкулены были все майки, тут ценность как раз в том, что они все вместе с одной игры. Лично я бы такое не продал никогда, ну только если нищета бы стояла у порога.
коллекции полностью не продаются, это противоречит принципам коллекционирования
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