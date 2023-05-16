Рэй Аллен не включил Леброна Джеймса в свою стартовую пятерку всех времен

Теги Майкл Джордан Лэрри Берд Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Шакил О′Нил Рэй Аллен НБА Хаким Оладжувон Баскетбол

Двукратного чемпиона НБА Рэя Аллена попросили назвать стартовую пятерку всех времен и шестого игрока.

«Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Лэрри Берд, Шакил О’Нил, Хаким Оладжувон.

Шестой игрок? Меня никогда не просили назвать шестого игрока. Шестой игрок... Пусть будет Леброн», – ответил Аллен.

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8 комментариев

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Don Pihot
вот так вот
пригрела "Маяма" Аллена на груди
и такая черная неблагодарность
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Xell
Моя пятерка лучше.Джордан,Леброн,Карим,Данкан,Мэджик,шестой Коби.
+2
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Курье Хамес
Ответ Jazzzz
Ну и нечего Леброну тут делать среди этих уважаемых мужчин) Он скорее входит во более современную символическую сборную: Карри, Уэйд, Кобян, Леброн, Данкан (шестой - Дирк/Гарнетт/Кидд,).
в каком скилле, кроме трёхосного, мистер Берд сильнее Леброна? Правильно - ни в каком
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reddman
тут Тима Данкана не включили в пятерку, а у него наград больше, чем у Хакима и Шакила))
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RAMIK
Дело вкуса. Но ЛеБрон ещё играет, это важный аспект.
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scorp19
Слишком олдскульная.
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Jazzzz
Ответ reddman
тут Тима Данкана не включили в пятерку, а у него наград больше, чем у Хакима и Шакила))
И где-то заплакал один Карим)
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