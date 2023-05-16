Рэй Аллен не включил Леброна Джеймса в свою стартовую пятерку всех времен

Двукратного чемпиона НБА Рэя Аллена попросили назвать стартовую пятерку всех времен и шестого игрока.

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Шестой игрок? Меня никогда не просили назвать шестого игрока. Шестой игрок... Пусть будет Леброн», – ответил Аллен.

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