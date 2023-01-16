«4-2». Шакил О′Нил уверен, что его команда легенд НБА обыграла бы сегодняшних суперзвезд
Четырехкратный чемпион НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил заявил, что команда, составленная из пяти легендарных игроков НБА, победила бы сборную нынешних суперзвезд лиги в серии из 7 матчей.
В команду легенд, помимо Шака, включены Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Лэрри Берд и Кобе Брайант.
В сборную сегодняшних звезд вошли Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Яннис Адетокумбо и Джоэл Эмбиид.
«4-2. Сами знаете, с кем я. Не спрашивайте. И кто будет против меня защищаться?!» – написал Шак.
Но давайте по чесноку, праймовый Шак (2000-2002) - ангардбл. Плюс он мог в защите, когда хотел. У него было уникальное сочетание габаритов, скорости и мощи. И самое главное: в нужный момент он прибавлял и выводил свою игру на новый уровень. Ни у Эмбиида, ни у Янниса, не хватило бы здоровья бодаться с Шакилом.