«4-2». Шакил О′Нил уверен, что его команда легенд НБА обыграла бы сегодняшних суперзвезд

Теги Майкл Джордан Лэрри Берд Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА Кевин Дюрэнт фото Стефен Карри Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил заявил, что команда, составленная из пяти легендарных игроков НБА, победила бы сборную нынешних суперзвезд лиги в серии из 7 матчей.

В команду легенд, помимо Шака, включены Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Лэрри Берд и Кобе Брайант.

В сборную сегодняшних звезд вошли Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Яннис Адетокумбо и Джоэл Эмбиид.

«4-2. Сами знаете, с кем я. Не спрашивайте. И кто будет против меня защищаться?!» – написал Шак.

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11 комментариев

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SVstyle
Ответ Курье Хамес
что там делает Эмбид при живом Йокиче то
Защищается
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+6
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Дмитрий Кутузов
Мдааа опять старик завёл эту шарманку...
Но давайте по чесноку, праймовый Шак (2000-2002) - ангардбл. Плюс он мог в защите, когда хотел. У него было уникальное сочетание габаритов, скорости и мощи. И самое главное: в нужный момент он прибавлял и выводил свою игру на новый уровень. Ни у Эмбиида, ни у Янниса, не хватило бы здоровья бодаться с Шакилом.
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Андрей 13
Ответ Splin
Ну и кто кого бы? По вашим мнениям? Или главеый вопрос: а по каким правилам?☺️
У Шака пятерка лучше, как в атаке, и что важнее в защите. Когда такие величины играют друг против друга, я думаю что правила не так важны, современные или олдскульные.
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Андрей 13
Ответ Kudim41
вот вроде и не подкопаться к составу современных звезд, но все равно тут должны быть Йокич да Дончич...
Зачем, если есть Джеймс?
+3
0
+3
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noke
Замените здесь Эмбиида на Кавая до травмы - и верхние выиграют.
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-3
-3
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Влад Прокопенко
Берд в свое время очень красиво ответил на вопрос такого типа. Его тоже спрашивали смогли бы звезды современности обыграть команду из звезд его молодости. Так он сказал да, пожалуй смогли бы. Я, дескать, не играл уже 20 лет, да и вообще все уже постарели.
+15
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+14
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Курье Хамес
что там делает Эмбид при живом Йокиче то
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Splin
А чего мелочиться то🤣4-0😁😄
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Splin
Ну и кто кого бы? По вашим мнениям? Или главеый вопрос: а по каким правилам?☺️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kudim41
вот вроде и не подкопаться к составу современных звезд, но все равно тут должны быть Йокич да Дончич...
0
-2
-2
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Vapeev
Опять у Шака эти дни начинаются
+11
-3
+8
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