«4-2». Шакил О′Нил уверен, что его команда легенд НБА обыграла бы сегодняшних суперзвезд

Четырехкратный чемпион , ныне эксперт TNT Шакил О′Нил заявил, что команда, составленная из пяти легендарных игроков НБА, победила бы сборную нынешних суперзвезд лиги в серии из 7 матчей.

В команду легенд, помимо Шака, включены Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Лэрри Берд и .

В сборную сегодняшних звезд вошли , , , Яннис Адетокумбо и Джоэл Эмбиид.

«4-2. Сами знаете, с кем я. Не спрашивайте. И кто будет против меня защищаться?!» – написал Шак.

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