Кроссовки Майкла Джордана с финальной серии 1998 года проданы за рекордные 2,2 млн долларов

Теги светская хроника Майкл Джордан Чикаго НБА Юта фото кроссовки Баскетбол

Аукцион Sotheby’s объявил о продаже кроссовок Nike Air Jordan 13, в которых легендарный защитник «Чикаго» Майкл Джордан выступал в финальной серии плей-офф НБА 1998 года против «Юты».

Стоимость кроссовок составила 2,2 миллиона долларов. Пара была продана по рекордной цене для спортивной обуви на аукционах. Предыдущий рекорд принадлежит кроссовкам Nike Air Ship, в которых Джордан играл в 1984 году. Их продали за 1,4 миллиона долларов в 2021 году.

Проданные на аукционе кроссовки были на ногах Джордана, когда тот набрал 37 очков за 40 минут во втором матче финальной серии. «Буллс» сравняли счет после поражения в первой встрече. После игры Джордан подарил кроссовки болбою, который отвечал за гостевую раздевалку и вернул баскетболисту куртку, которую тот забыл на предыдущей тренировке.

Кроссовки остались в хорошем состоянии, несмотря на то, что в них играли. На каждой кроссовке есть автограф Джордана, нанесенный серебристым маркером на носок.

Носки – невероятно важная часть НБА

Sotheby’s

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3 комментария

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Свежий
Одна из любимых номерных моделей самого Майкла, кстати! 🐆

Ну и вообще, 13ые топ по своему удобству.
+1
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old folk
Шикарные 🔥
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Maxim Solodkyi
мощно
+6
0
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