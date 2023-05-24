Мэджик Джонсон: «Никола Йокич меняет баскетбол прямо на наших глазах»

Теги Майкл Джордан Лэрри Берд Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Денвер Кобе Брайант НБА Карим Абдул-Джаббар Стефен Карри НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Легенда НБА Мэджик Джонсон отдал должное центровому «Денвера» Николе Йокичу.

«Наггетс» в финале Запада всухую обыграли «Лейкерс», серб набирал в серии в среднем по 27 очков, 14,7 подбора и 11,3 передачи за игру.

«Никола Йокич меняет баскетбол прямо на наших глазах. Точно так же, как это делали Майкл Джордан, Лэрри Берд, Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кобе Брайант, Карим Абдул-Джаббар и Шакил О’Нил.

Поздравляю Джокера с завоеванием приза MVP финала Западной конференции, который назван в честь Ирвина Мэджика Джонсона», – написал Джонсон в соцсетях.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»

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25 комментариев

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Insamo217
теперь Коби приплетают везде куда только можно. Меня конечно заминусуют, но Коби для меня всегда был просто отличный скорер с хорошей защитой. Что и где он поменял я не понимаю
+65
-16
+49
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G-Karen
Кобе что и как поменял? Уилта а список вместо него. Оладжувона еще можно
+28
-9
+19
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nba2015
Коля - уникальный игрок, штучный продукт, которого нельзя просто взять на драфте или с рынка, потому что система Денвера сработала. Поэтому в баскетболе он ничего поменять не может. Ты не можешь быть "таким как Йокич" высоким, умным и с таким набором скиллов.
Это как если Виктор Вембаньяма паче чаяния преуспеет в НБА, вы на каждом драфте высоченного трешника с таким потенциалом не выберете.
Можно попытаться за счет характера быть таким, как Батлер или пытаться кидать трешки, как Стеф. Или быть победителем, как Майкл. Или строить систему как Попович, или культуру как Райли.
Можно было сказать чуть умнее: система Денвера с Йокичем заставляет нас по-новому видеть игру доминирующей команды. Хотя были уже Хаким с Дрекслером в их чемпионские годы.
+14
0
+14
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тн
Ответ Insamo217
теперь Коби приплетают везде куда только можно. Меня конечно заминусуют, но Коби для меня всегда был просто отличный скорер с хорошей защитой. Что и где он поменял я не понимаю
отличный скорер, с хорошей защитой и пятью гайками, в качестве первый-второй звезды, среднестатистический игрок просто
+22
-9
+13
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Analjinn
Даже не знаю что они все поменяли, и тем более что поменяет Йокич. Все поймут что лучше быть высоким, с хорошим игровым интеллектом и броском? Ок, а дальше то что.
+12
-2
+10
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kazuma
Ответ Analjinn
Даже не знаю что они все поменяли, и тем более что поменяет Йокич. Все поймут что лучше быть высоким, с хорошим игровым интеллектом и броском? Ок, а дальше то что.
Останется всего-то где-то таких найти игроков
+7
0
+7
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Birdman NBA
Ответ Nikita Dorodenko
Участник очень короткого списка «20 сезонов в одной команде», участник такого же короткого списка «80+ очков в одной игре», единственный игрок в истории, у которого вывели из обращения 2 игровых номера, единственный игрок обладатель Оскара.
каким образом 2 игровых номера и оскар относятся к спортивным достижениям Коби?
+15
-8
+7
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Rakoth
Просто любопытно, а как поменяли баскетбол те же Коби с Каримом? Скай-хук и раньше бросали, просто так на поток не ставили, тут разве что можно вспомнить первый ультиматум, типа хочу свалить с деревни на большой рынок
+13
-7
+6
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Денис Храпунов
Ответ Rakoth
Просто любопытно, а как поменяли баскетбол те же Коби с Каримом? Скай-хук и раньше бросали, просто так на поток не ставили, тут разве что можно вспомнить первый ультиматум, типа хочу свалить с деревни на большой рынок
Давай дальше идти, Леброн то что поменял? Начал соединятся с друганами звёздами? Так то и до него это делали, он лишь поставил это на поток.
+14
-9
+5
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СержМиранэн
Ответ Rakoth
Просто любопытно, а как поменяли баскетбол те же Коби с Каримом? Скай-хук и раньше бросали, просто так на поток не ставили, тут разве что можно вспомнить первый ультиматум, типа хочу свалить с деревни на большой рынок
трудно что-то менять в игре, где главное - забросить мяч в кольцо.
+7
-3
+4
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mzfk69
Ответ тн
отличный скорер, с хорошей защитой и пятью гайками, в качестве первый-второй звезды, среднестатистический игрок просто
а баскетбол он как менял?
+4
0
+4
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Ann Tretiakova
Ответ Insamo217
теперь Коби приплетают везде куда только можно. Меня конечно заминусуют, но Коби для меня всегда был просто отличный скорер с хорошей защитой. Что и где он поменял я не понимаю
Да! Согласен ! жаль что его жизнь так оборвалась! Но все же ..все эти хвалебные оды просто изза этого .. учитывая что как личность он тоже был не очень ... повзрослел и поумнел ближе к концу карьеры!
+9
-5
+4
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Nikita Dorodenko
Ответ Insamo217
теперь Коби приплетают везде куда только можно. Меня конечно заминусуют, но Коби для меня всегда был просто отличный скорер с хорошей защитой. Что и где он поменял я не понимаю
Участник очень короткого списка «20 сезонов в одной команде», участник такого же короткого списка «80+ очков в одной игре», единственный игрок в истории, у которого вывели из обращения 2 игровых номера, единственный игрок обладатель Оскара.
+9
-6
+3
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skreamer
Серб и молод!
+3
0
+3
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scorp19
Ну что значит меняет. Вероятность что сейчас начнут массово появляться центры семифутеры, которые будут уметь разыгрывать лучше штатного PG не очень то большая. В итоге как играли все как привыкли так и будут.
+3
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+3
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ɔculpa
Ответ Analjinn
Даже не знаю что они все поменяли, и тем более что поменяет Йокич. Все поймут что лучше быть высоким, с хорошим игровым интеллектом и броском? Ок, а дальше то что.
Все станут такими становиться) Особенно низкие начнут становиться высокими.
+3
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MaxBridge
Ответ Malay Saratov
А что поменял Карри? До него дальние успешно поливал к примеру Стоктон. Кидд опять же. Просто Карри чаще это делает, иногда и в ущерб результату.
Прям поливал Стоктон?) серьезно? Сколько у него бросков то в среднем было за матч?
+3
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Jerry Rodrogha
Ответ nba2015
Коля - уникальный игрок, штучный продукт, которого нельзя просто взять на драфте или с рынка, потому что система Денвера сработала. Поэтому в баскетболе он ничего поменять не может. Ты не можешь быть "таким как Йокич" высоким, умным и с таким набором скиллов. Это как если Виктор Вембаньяма паче чаяния преуспеет в НБА, вы на каждом драфте высоченного трешника с таким потенциалом не выберете. Можно попытаться за счет характера быть таким, как Батлер или пытаться кидать трешки, как Стеф. Или быть победителем, как Майкл. Или строить систему как Попович, или культуру как Райли. Можно было сказать чуть умнее: система Денвера с Йокичем заставляет нас по-новому видеть игру доминирующей команды. Хотя были уже Хаким с Дрекслером в их чемпионские годы.
Ну скажем так, Йокич заставляет присмотреться к возможности отдать мяч центровому и позволить ему разыгрывать. К возможности развить эти задатки, если у кого ещё они обнаружатся.
Мог бы старший Сабонис в своё время так растягивать и раздавать? Умения у него были, а вот подход к баскетболу был: ты центровой, иди в краску, не зависай на периметре. Иногда он мог удивить, но постоянно так играть не дали бы.
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Nikolay
Будет мода на пухляшей семифутеров?
Поди найди такого уникума как Йокич.
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ispomca
Баскетбол реально поменяли имхо Мэджик, Уилт, Джордан, Леброн, Йокич, Карри, Кавай, Роуз и Батлер
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sanyoks_
типичный мэджик
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Mr.Trol
Ответ тн
отличный скорер, с хорошей защитой и пятью гайками, в качестве первый-второй звезды, среднестатистический игрок просто
Кобе велик, но он не менял игру, под него не меняли правила и тд. Уилт, Майкл, Мэджик, Стефана, Леброн, Джокер. Пожалуй, все, больше никого не вспоминаю. Ну может ещё Джулиус, нг и до него были похожие.
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Mr.Trol
Ответ Analjinn
Даже не знаю что они все поменяли, и тем более что поменяет Йокич. Все поймут что лучше быть высоким, с хорошим игровым интеллектом и броском? Ок, а дальше то что.
Уилт поднял под себя всю лигу своим атлетизмом и габаритами, из-за него меняли правила, поставили "краску" и тд. Мэджик первый ПГ с габаритами как у ПФ. До Майкла АЗ никогда не представляли элиту НБА, под него тоже менялись правила. Стеф изменил понимание трехлчкового, отодвинул линию. Леброн, ну фактически болен атлетичная версия Мэджика. Никола первый поинтцентр.
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