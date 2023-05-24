Легенда НБА Мэджик Джонсон отдал должное центровому « » .

«Наггетс» в финале Запада всухую обыграли «Лейкерс», серб набирал в серии в среднем по 27 очков, 14,7 подбора и 11,3 передачи за игру.

«Никола Йокич меняет баскетбол прямо на наших глазах. Точно так же, как это делали , Лэрри Берд, , , Кобе Брайант, Карим Абдул-Джаббар и Шакил О’Нил.

Поздравляю Джокера с завоеванием приза MVP финала Западной конференции, который назван в честь Ирвина Мэджика Джонсона», – написал Джонсон в соцсетях.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

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