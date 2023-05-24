Мэджик Джонсон: «Никола Йокич меняет баскетбол прямо на наших глазах»
Легенда НБА Мэджик Джонсон отдал должное центровому «Денвера» Николе Йокичу.
«Наггетс» в финале Запада всухую обыграли «Лейкерс», серб набирал в серии в среднем по 27 очков, 14,7 подбора и 11,3 передачи за игру.
«Никола Йокич меняет баскетбол прямо на наших глазах. Точно так же, как это делали Майкл Джордан, Лэрри Берд, Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кобе Брайант, Карим Абдул-Джаббар и Шакил О’Нил.
Поздравляю Джокера с завоеванием приза MVP финала Западной конференции, который назван в честь Ирвина Мэджика Джонсона», – написал Джонсон в соцсетях.
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Это как если Виктор Вембаньяма паче чаяния преуспеет в НБА, вы на каждом драфте высоченного трешника с таким потенциалом не выберете.
Можно попытаться за счет характера быть таким, как Батлер или пытаться кидать трешки, как Стеф. Или быть победителем, как Майкл. Или строить систему как Попович, или культуру как Райли.
Можно было сказать чуть умнее: система Денвера с Йокичем заставляет нас по-новому видеть игру доминирующей команды. Хотя были уже Хаким с Дрекслером в их чемпионские годы.
Мог бы старший Сабонис в своё время так растягивать и раздавать? Умения у него были, а вот подход к баскетболу был: ты центровой, иди в краску, не зависай на периметре. Иногда он мог удивить, но постоянно так играть не дали бы.
Поди найди такого уникума как Йокич.