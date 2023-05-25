«Выгляжу как разыгрывающий». Кайл Кузма опубликовал фотографию с Виктором Вембаньямой

Теги НБА Вашингтон фото Кайл Кузма Виктор Вембаньяма Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма опубликовал совместную фотографию с французом Виктором Вембаньямой и посмеялся над своим ростом.

«Мой кореш Вембаньяма – это что-то особенное! Но я зол, что из-за тебя я выгляжу как разыгрывающий», – написал Кузма.

19-летний француз с ростом около 225 сантиметров является главным претендентом на 1-й номер драфта-2023.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

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16 комментариев

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Евгений Денисов
Ответ Додик Аксель
Виктору надо нарастить мышечную массу иначе его в краске затолкают и затопчут.
а зачем ему краска? будет трехи бросать. накрыть его физически невозможно
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Cash_flow
Ответ Додик Аксель
Посмотрим как у него пойдёт в НБА, здесь совсем иной баскетбол, где Виктор выступал до этого. И против него будут играть жёстко и плотно.
Дружище, "жёстко и плотно" это не про регулярный сезон НБА))
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Cash_flow
Ответ Додик Аксель
Виктору надо нарастить мышечную массу иначе его в краске затолкают и затопчут.
Так он и не будет жить в краске, в его арсенале уже сейчас есть скиллы игрока с первой по пятую позиции на поле. Этого парня не просто так именуют будущим гоатом. Никакие зайоны, никакие дэвисы (при всём респекте!) и т.д. не ровня Виктору, ибо он умеет делать на поле всё. И это устрашающий факт
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Додик Аксель
Виктору надо нарастить мышечную массу иначе его в краске затолкают и затопчут.
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Forza
Ответ Додик Аксель
Виктору надо нарастить мышечную массу иначе его в краске затолкают и затопчут.
Мне кажется он не будет часто в краске пастись. По крайней мере в начале карьеры. Будет много с мячом работать, выходить на дугу, оттягивая за собой больших соперника.
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dbraver
Ужасно интересно помотреть, что из этого всего выйдет...
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Cash_flow
Ответ scorp19
А раздавать как Йокич умеет ? И раз он не полезет в краску, то уже значит не так уж всё он может. и не факт что станет прям элитным шутером, даже не смотря на то что его невероятно тяжело заблокировать. Вот это авансом будущий ГОАТ слишком рано и чрезмерно оптимистично.
Его не "невероятно тяжело заблокировать", а просто невозможно) Невозможно, что бы ни говорили на этот счёт Кевин Гарнетт и Дима Билан.

Помнишь, был такой забавный момент в одном из матчей несколько лет назад, когда Бобан в паузе игры взял мяч и поднял его, вытянув руку вверх? Рядом с ним был некий Энтони Дэвис, который не оценил эту шутку и хотел забрать этот мяч, выбив из рук здоровяка. Жаль, что не допрыгнул))
Так вот, примерно также будут чувствовать себя защитники в игре против этого парня из Спёрс
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scorp19
Ответ Cash_flow
Так он и не будет жить в краске, в его арсенале уже сейчас есть скиллы игрока с первой по пятую позиции на поле. Этого парня не просто так именуют будущим гоатом. Никакие зайоны, никакие дэвисы (при всём респекте!) и т.д. не ровня Виктору, ибо он умеет делать на поле всё. И это устрашающий факт
А раздавать как Йокич умеет ? И раз он не полезет в краску, то уже значит не так уж всё он может. и не факт что станет прям элитным шутером, даже не смотря на то что его невероятно тяжело заблокировать. Вот это авансом будущий ГОАТ слишком рано и чрезмерно оптимистично.
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Rick Sorkin
Ответ Евгений Денисов
а зачем ему краска? будет трехи бросать. накрыть его физически невозможно
Накрыть это одно, их ещё попасть нужно
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Bergkamp007
Главное, чтобы карьера сложилась, не как у Порзингиса
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DeX
Если обрастет мясом как Яннис, тогда точно всем хана будет
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Додик Аксель
Ответ Cash_flow
Так он и не будет жить в краске, в его арсенале уже сейчас есть скиллы игрока с первой по пятую позиции на поле. Этого парня не просто так именуют будущим гоатом. Никакие зайоны, никакие дэвисы (при всём респекте!) и т.д. не ровня Виктору, ибо он умеет делать на поле всё. И это устрашающий факт
Посмотрим как у него пойдёт в НБА, здесь совсем иной баскетбол, где Виктор выступал до этого. И против него будут играть жёстко и плотно.
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Куприн
Ответ Додик Аксель
Виктору надо нарастить мышечную массу иначе его в краске затолкают и затопчут.
А что толку то его толкать? Даже если его оттолкнуть на метр от себя ему хватит длины тела и рук чтобы блокшот поставить. Да и много ли кого в лиге то осталось из толкателей и топтателей?
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Амбидекстер Сцевола
Ответ Додик Аксель
Виктору надо нарастить мышечную массу иначе его в краске затолкают и затопчут.
Сколько ему, 19? Нарастит ещё, само нарастёт причём. Убивать парню суставы в тренажёрке, чтобы нагнать вес в короткий срок, никто не будет. С него пылинки сдувать будет вся лига без исключения.
К тому же быстрый набор мяса плохо сказывается на координации движений.
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Tim Timson
Ответ Додик Аксель
Виктору надо нарастить мышечную массу иначе его в краске затолкают и затопчут.
он от линии штрафной данчит уже с его вингспаном. в краске его не будет)
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