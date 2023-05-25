«Выгляжу как разыгрывающий». Кайл Кузма опубликовал фотографию с Виктором Вембаньямой

Форвард « » опубликовал совместную фотографию с французом и посмеялся над своим ростом.

«Мой кореш Вембаньяма – это что-то особенное! Но я зол, что из-за тебя я выгляжу как разыгрывающий», – написал Кузма.

19-летний француз с ростом около 225 сантиметров является главным претендентом на 1-й номер драфта-2023.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме