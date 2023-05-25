«Выгляжу как разыгрывающий». Кайл Кузма опубликовал фотографию с Виктором Вембаньямой
Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма опубликовал совместную фотографию с французом Виктором Вембаньямой и посмеялся над своим ростом.
«Мой кореш Вембаньяма – это что-то особенное! Но я зол, что из-за тебя я выгляжу как разыгрывающий», – написал Кузма.
19-летний француз с ростом около 225 сантиметров является главным претендентом на 1-й номер драфта-2023.
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Помнишь, был такой забавный момент в одном из матчей несколько лет назад, когда Бобан в паузе игры взял мяч и поднял его, вытянув руку вверх? Рядом с ним был некий Энтони Дэвис, который не оценил эту шутку и хотел забрать этот мяч, выбив из рук здоровяка. Жаль, что не допрыгнул))
Так вот, примерно также будут чувствовать себя защитники в игре против этого парня из Спёрс
К тому же быстрый набор мяса плохо сказывается на координации движений.