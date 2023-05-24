Дэнни Грин: «Грегг Попович – идеальный тренер для Виктора Вембаньямы»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Дэнни Грин Виктор Вембаньяма Баскетбол

Форвард «Кливленда» Дэнни Грин объяснил, почему Грегг Попович – идеальный тренер на будущего новичка лиги Виктора Вембаньямы.

«Думаю, что Поп — идеальный вариант для того, чтобы тренировать этого молодого человека.

Поп найдет способ немного смирить его, в то же время он позволит ему быть самим собой и стать отличным игроком. Поп сможет объяснить ему, что игра важнее, чем он, и чтобы победить, ему нужны партнеры по команде.

Не все тренеры способны так тренировать. Они позволяют звездным игрокам делать все, что те захотят. Но Поп даст понять, что Вембаньяме нужны сильные партнеры по команде, а команде нужно, чтобы он был хорош», – сказал Грин.

«Думаю не о Вембаньяме, а как защищаться против Карри». Скута Хендерсона считают выбором надежнее французского чуда света

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evincive
Кто бы спорил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
возможно Грина надо вернуть как хранителя ценностей. все равно видимо никто его брать не будет летом. денег все равно много пока)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MrFrost
Ну вот и в лиге так подумали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMama
Ответ Tim Timson
возможно Грина надо вернуть как хранителя ценностей. все равно видимо никто его брать не будет летом. денег все равно много пока)
на минималку почему бы и нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий