Дэнни Грин: «Грегг Попович – идеальный тренер для Виктора Вембаньямы»

Форвард «Кливленда» объяснил, почему – идеальный тренер на будущего новичка лиги .

«Думаю, что Поп — идеальный вариант для того, чтобы тренировать этого молодого человека.

Поп найдет способ немного смирить его, в то же время он позволит ему быть самим собой и стать отличным игроком. Поп сможет объяснить ему, что игра важнее, чем он, и чтобы победить, ему нужны партнеры по команде.

Не все тренеры способны так тренировать. Они позволяют звездным игрокам делать все, что те захотят. Но Поп даст понять, что Вембаньяме нужны сильные партнеры по команде, а команде нужно, чтобы он был хорош», – сказал Грин.

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