Журналист The Athletic Джеймс Эдвардс: «Есть ненулевой шанс, что Брэндон Миллер уйдет 5-м»

Теги Шарлотт Детройт Хьюстон Портленд Сан-Антонио НБА драфт НБА университет Алабама Виктор Вембаньяма Баскетбол

Журналист The Athletic Джеймс Эдвардс считает, что претендент на выбор под вторым номером на драфте НБА 2023 Брэндон Миллер может уйти гораздо позже.

Являясь обозревателем «Детройта», Эдвардс в своей статье отметил «ненулевой шанс», что «Пистонс» представится возможность забрать Миллера на драфте. Они будут выбирать лишь пятыми.

«Послушайте, я бы не поставил на это деньги. Он не должен уходить так поздно, но я не удивлюсь, если это случится.

Во-первых, команды будут проверять инцидент, в который Миллер был вовлечен во время учебы в Алабаме (В январе форвард принес пистолет своему партнеру по команде Дариусу Майлзу, из которого позднее была убита 23-летняя Джамиа Джоун Харрис. Как заключило следствие, Майлз передал оружие далее третьему лицу. Миллеру не были предъявлены никакие обвинения. Университет Алабамы тогда объявил, что Миллер «никогда не попадал в неприятности» и «оказался не в том месте и не в то время» – Sports.ru).

Во-вторых, есть информация, что он не очень хорошо проявил себя на собеседованиях с командами НБА и сам находится не в лучшей физической форме.

Общее мнение о Миллере таково, что он является самым «надежным» выбором из всех «проспектов» после Вембаньямы. 205 см, который умеет бросать, не является дырой в защите, может разыграть пик-н-ролл, но не является очень атлетичным, не является элитным завершающим и не обладает «мягкой» кистью Пола Джорджа.

Есть много вещей, в которых Миллер хорош как игрок. Очень много. Но есть и недостатки. Если сложить все эти три вещи вместе, то я не стал бы исключать сценарий, при котором команды оценивают Кэма Уитмора или Эймена Томпсона выше. У этих организаций есть опыт игры на повышение», – пишет журналист.

«Сан-Антонио» будет выбирать первым, затем идут «Шарлотт», «Портленд» и «Хьюстон».

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7 комментариев

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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Максим Усков
Очередной мамкин гангстер, повезёт же кому-то.
Ну эт в Мемфис тогда)
+18
0
+18
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Максим Усков
Очередной мамкин гангстер, повезёт же кому-то.
+18
-1
+17
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Manseer
Детройту только его не хватает)
+3
0
+3
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mqh9pzrxgf
Да там студенческий баскетбол так сильно изучают, что знают больше чем родители этих проспектов
+2
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NickG
в категории оценки проспектов пора добавлять пункт "был ли замечен с оружием")
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MrFrost
Вот вроде "эксперт" , а главной проблемы Миллера не назвал. Главный пробел Миллера - это слабый дриблинг и в связи с этим не шибко он умеет сам себе броски создавать. Вторым без вариантов должен уходить Хендерсон.
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depressive_monk
Ответ MrFrost
Вот вроде "эксперт" , а главной проблемы Миллера не назвал. Главный пробел Миллера - это слабый дриблинг и в связи с этим не шибко он умеет сам себе броски создавать. Вторым без вариантов должен уходить Хендерсон.
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