Журналист The Athletic Джеймс Эдвардс: «Есть ненулевой шанс, что Брэндон Миллер уйдет 5-м»

Журналист The Athletic Джеймс Эдвардс считает, что претендент на выбор под вторым номером на драфте НБА 2023 Брэндон Миллер может уйти гораздо позже.

Являясь обозревателем « », Эдвардс в своей статье отметил «ненулевой шанс», что «Пистонс» представится возможность забрать Миллера на драфте. Они будут выбирать лишь пятыми.

«Послушайте, я бы не поставил на это деньги. Он не должен уходить так поздно, но я не удивлюсь, если это случится.

Во-первых, команды будут проверять инцидент, в который Миллер был вовлечен во время учебы в Алабаме (В январе форвард принес пистолет своему партнеру по команде Дариусу Майлзу, из которого позднее была убита 23-летняя Джамиа Джоун Харрис. Как заключило следствие, Майлз передал оружие далее третьему лицу. Миллеру не были предъявлены никакие обвинения. Университет Алабамы тогда объявил, что Миллер «никогда не попадал в неприятности» и «оказался не в том месте и не в то время» – Sports.ru).

Во-вторых, есть информация, что он не очень хорошо проявил себя на собеседованиях с командами и сам находится не в лучшей физической форме.

Общее мнение о Миллере таково, что он является самым «надежным» выбором из всех «проспектов» после . 205 см, который умеет бросать, не является дырой в защите, может разыграть пик-н-ролл, но не является очень атлетичным, не является элитным завершающим и не обладает «мягкой» кистью Пола Джорджа.

Есть много вещей, в которых Миллер хорош как игрок. Очень много. Но есть и недостатки. Если сложить все эти три вещи вместе, то я не стал бы исключать сценарий, при котором команды оценивают Кэма Уитмора или Эймена Томпсона выше. У этих организаций есть опыт игры на повышение», – пишет журналист.

« » будет выбирать первым, затем идут «Шарлотт», «Портленд» и « ».

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