Виктор Вембаньяма набрал 23 очка и 14 подборов в матче плей-офф с «Шоле»
«Метрополитан» в рамках матча плей-офф французской лиги LNB Pro А в гостях уступил «Шоле» (80:83,1-1).
Бигмен Виктор Вембаньяма набрал 23 очка, 14 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.
19-летний француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.
«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме
Но, без шуток, у Вити лучше потенциал: у него такой же невероятный релиз, но при этом он лучше чувствует себя под щитами на обоих сторонах площадки, он уже какие то невероятные блокшоты и данки делает, хорошо видит площадку, и, судя по нарезкам, дриблинг у него уже не хуже, чем у молодого Дюранта, при том что он выше.
Вот реально в лигу приходит игрок, который может претендовать на GOAT