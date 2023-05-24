« » в рамках матча плей-офф французской лиги LNB Pro А в гостях уступил «Шоле» (80:83,1-1).

Бигмен Виктор Вембаньяма набрал 23 очка, 14 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.

19-летний француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме