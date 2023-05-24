Виктор Вембаньяма набрал 23 очка и 14 подборов в матче плей-офф с «Шоле»

Теги Сан-Антонио НБА видео чемпионат Франции Метрополитан Шоле Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Метрополитан» в рамках матча плей-офф французской лиги LNB Pro А в гостях уступил «Шоле» (80:83,1-1).

Бигмен Виктор Вембаньяма набрал 23 очка, 14 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.

19-летний француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

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18 комментариев

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Forza
Он реально выглядит как улучшенный Дюрант. А Дюрант так то один из самых одаренных игроков НБА.

Но, без шуток, у Вити лучше потенциал: у него такой же невероятный релиз, но при этом он лучше чувствует себя под щитами на обоих сторонах площадки, он уже какие то невероятные блокшоты и данки делает, хорошо видит площадку, и, судя по нарезкам, дриблинг у него уже не хуже, чем у молодого Дюранта, при том что он выше.

Вот реально в лигу приходит игрок, который может претендовать на GOAT
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Forza
Ответ udod
если смотреть нарезки, кажется, что у Вити хорошая трёха, а там 27.5 % (сегодня 1 из 5), этот скилл у него пока точно хуже Дюранта, про передачи и говорить нечего, потерь больше пасов
У Дюранта в первый год НБА процент трех был 28.
+10
0
+10
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udod
Ответ Forza
Он реально выглядит как улучшенный Дюрант. А Дюрант так то один из самых одаренных игроков НБА. Но, без шуток, у Вити лучше потенциал: у него такой же невероятный релиз, но при этом он лучше чувствует себя под щитами на обоих сторонах площадки, он уже какие то невероятные блокшоты и данки делает, хорошо видит площадку, и, судя по нарезкам, дриблинг у него уже не хуже, чем у молодого Дюранта, при том что он выше. Вот реально в лигу приходит игрок, который может претендовать на GOAT
если смотреть нарезки, кажется, что у Вити хорошая трёха, а там 27.5 % (сегодня 1 из 5), этот скилл у него пока точно хуже Дюранта, про передачи и говорить нечего, потерь больше пасов
+6
0
+6
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udod
Ответ Forza
У Дюранта в первый год НБА процент трех был 28.
именно в НБА, не в чемпе Франции, в те-же 19 лет
+6
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+6
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Максим Усков
Ответ Ivan Rusak
В лигу уже приходил "новый леброн". Не вылезает из лазарета в Новом Орлеане.
Ваши ожидания ваши проблемы. Тем более Зайон когда не в лазврете вполне на звезду тянет.
+6
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+6
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Рахон Р.
Ответ udod
если смотреть нарезки, кажется, что у Вити хорошая трёха, а там 27.5 % (сегодня 1 из 5), этот скилл у него пока точно хуже Дюранта, про передачи и говорить нечего, потерь больше пасов
Треха - это как раз наименьшая из проблем. Если о Сперс говорить, то второй половине сезона и Сохан серьезно улучшил процент, и даже у Джонса какая-никакая трёшка появилась, хотя это была его главная беда. Бросок в Сперс ставить умеют.
+4
0
+4
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Fazy10
Ответ Ivan Rusak
В лигу уже приходил "новый леброн". Не вылезает из лазарета в Новом Орлеане.
никто не говорил никогда что зайон новый Леброн , все говорили , что опасный выбор и будет часто травмы, но взяли потому что он был самый популярный студент в истории, а на трибуны болел надо привлекать
+4
-1
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udod
Ответ Максим Усков
Единственный новый Леброн которого я помню это Симмонс, вроде.
насколько помню, и про Уиггинса так говорили
+3
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Сергей Пузанков
Ответ Forza
У Дюранта в первый год НБА процент трех был 28.
В Европе трёха ближе, тоже надо иметь в виду.
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Сергей Пузанков
Ответ Ivan Rusak
В лигу уже приходил "новый леброн". Не вылезает из лазарета в Новом Орлеане.
Вроде Уиггинса Новым Леброном называли. Симмонса тоже. Но не Зайона.
+2
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FS19
Ответ Forza
Он реально выглядит как улучшенный Дюрант. А Дюрант так то один из самых одаренных игроков НБА. Но, без шуток, у Вити лучше потенциал: у него такой же невероятный релиз, но при этом он лучше чувствует себя под щитами на обоих сторонах площадки, он уже какие то невероятные блокшоты и данки делает, хорошо видит площадку, и, судя по нарезкам, дриблинг у него уже не хуже, чем у молодого Дюранта, при том что он выше. Вот реально в лигу приходит игрок, который может претендовать на GOAT
Он и близко не такой координированный.
+2
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Максим Усков
Ответ Forza
Он реально выглядит как улучшенный Дюрант. А Дюрант так то один из самых одаренных игроков НБА. Но, без шуток, у Вити лучше потенциал: у него такой же невероятный релиз, но при этом он лучше чувствует себя под щитами на обоих сторонах площадки, он уже какие то невероятные блокшоты и данки делает, хорошо видит площадку, и, судя по нарезкам, дриблинг у него уже не хуже, чем у молодого Дюранта, при том что он выше. Вот реально в лигу приходит игрок, который может претендовать на GOAT
Витя выглядит, как Витя. На этом можно сравнение с рандомными игроками закончить.
+1
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M i G G i M
Ответ Рахон Р.
Треха - это как раз наименьшая из проблем. Если о Сперс говорить, то второй половине сезона и Сохан серьезно улучшил процент, и даже у Джонса какая-никакая трёшка появилась, хотя это была его главная беда. Бросок в Сперс ставить умеют.
Видеть Рахона в комментах, объясняющего что-то про Спёрс, как бальзам на душу!
+1
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Максим Усков
Ответ Fazy10
никто не говорил никогда что зайон новый Леброн , все говорили , что опасный выбор и будет часто травмы, но взяли потому что он был самый популярный студент в истории, а на трибуны болел надо привлекать
Единственный новый Леброн которого я помню это Симмонс, вроде.
+1
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Tim Timson
теперь на ветках Вембы, можно всех болел Шпор увидеть).. даже если это про Шоле)
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Максим Усков
Ответ TurboMen
Пока выглядит как главная мистификация века в НБА, лепят звезду ну крайне агрессивно. Нарезки не отражают реальности, при том что конкурирует он далеко не с монстрами НБА.
Самый номинально одарённый проспект за последние лет 10, понятно чего его пиарят.
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