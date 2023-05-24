Телеведущий Колин Каухерд считает, что «Лейкерс» следует обменять , который смог провести вторую половину сезона без травм.

«У Дэвиса остался год в контракте, потом опция игрока… что-то в этом роде. У него только что был самый долгий период без травм. Мне кажется, «Лейкерс» должны хотя бы отвечать на телефонные звонки по нему. Я всегда говорю это, когда речь заходит о НФЛ: есть только пять квотербеков, на звонки по которым я бы не ответил. По Дэвису все иначе.

Возьмем такую ​​команду, как « ». Можно ли получить за Энтони Ар Джей Барретта и ? Звучит ужасно, но Ар Джей хотя бы будет не площадке, Рэндл будет не площадке, они проведут много матчей. Эти двое способны довольно исправно набирать очки», – заявил Каухерд.

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