Колин Каухерд: «На месте «Лейкерс» обменял бы Дэвиса в «Никс» на Барретта и Рэндла»

Теги Лейкерс Нью-Йорк НБА Энтони Дэвис Джулиус Рэндл Ар Джей Барретт Колин Каухерд Баскетбол

Телеведущий Колин Каухерд считает, что «Лейкерс» следует обменять Энтони Дэвиса, который смог провести вторую половину сезона без травм.

«У Дэвиса остался год в контракте, потом опция игрока… что-то в этом роде. У него только что был самый долгий период без травм. Мне кажется, «Лейкерс» должны хотя бы отвечать на телефонные звонки по нему. Я всегда говорю это, когда речь заходит о НФЛ: есть только пять квотербеков, на звонки по которым я бы не ответил. По Дэвису все иначе.

Возьмем такую ​​команду, как «Нью-Йорк». Можно ли получить за Энтони Ар Джей Барретта и Джулиуса Рэндла? Звучит ужасно, но Ар Джей хотя бы будет не площадке, Рэндл будет не площадке, они проведут много матчей. Эти двое способны довольно исправно набирать очки», – заявил Каухерд.

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13 комментариев

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DuncanTim1921
Хорошо что мистер - Колин Каухерд не принимает подобного рода решения.
Дэвис - системный игрок, таких в лиге по пальцам посчитать, плюс он в своём прайме, медицинский штаб Лейкерс должен попотеть и найти баланс здорового Дэвиса.
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Мурзин Ринат
Хаха, Рэндл, не уж спасибо, даром не нужен, лучше уж рисковать нестабильностью Дэвиса
+7
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Notionalist Notionalist
Ответ Ричард Пэйпен
Мне кажется фаны Никс тоже так думают? Или нет?
Мечтают, но в ЛАЛ хоть и дураки, но не настолько.
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Ричард Пэйпен
Мне кажется фаны Никс тоже так думают? Или нет?
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prozay28
а в чём профит Нью-Йорка?
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Донован хозяин НБА
Тибодо лично на себе принесет эту парочку Леброну, если ЛАЛ предложат такую сделку
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Mr.BadGuy
Рэндл только что обделался в ПО. Баррет чтото между недозведой и чуть лучше чем крепкий середняк.
Такой себе набор.
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melmi
Еще одна непонятная говорящая голова непонятно что сказала . Порой впечатление , что открывают рот и не понимают что говорят . Как Загитова перед камерой .
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Notionalist Notionalist
Ответ prozay28
а в чём профит Нью-Йорка?
В получении реальной звезды за 2-х недозвезд. Это как если бы Финикс за Дюранта отдал Эйтона и Джонсона, и все. Даже за Уэстбрука ЛАЛ отдали больше. Ты же не сравниваешь Дэвиса с Расселом?
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Alex K
Ответ prozay28
а в чём профит Нью-Йорка?
его нет. вместо команды уровня 2 раунда и потенциалом для роста получить команду, где будет один Брансон играть, а Дэвис полотенцем с лавки махать.
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DevilBrO
Ответ BT
"Звучит ужасно, но Ар Джей хотя бы будет не площадке, Рэндл будет не площадке, они проведут много матчей. " Если их не будет на площадке, как они проведут много матчей? Или тут не баскетбольная площадка имеется ввиду?
Просто редактор красавчик который "не" вместо "на" написал
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