Колин Каухерд: «На месте «Лейкерс» обменял бы Дэвиса в «Никс» на Барретта и Рэндла»
Телеведущий Колин Каухерд считает, что «Лейкерс» следует обменять Энтони Дэвиса, который смог провести вторую половину сезона без травм.
«У Дэвиса остался год в контракте, потом опция игрока… что-то в этом роде. У него только что был самый долгий период без травм. Мне кажется, «Лейкерс» должны хотя бы отвечать на телефонные звонки по нему. Я всегда говорю это, когда речь заходит о НФЛ: есть только пять квотербеков, на звонки по которым я бы не ответил. По Дэвису все иначе.
Возьмем такую команду, как «Нью-Йорк». Можно ли получить за Энтони Ар Джей Барретта и Джулиуса Рэндла? Звучит ужасно, но Ар Джей хотя бы будет не площадке, Рэндл будет не площадке, они проведут много матчей. Эти двое способны довольно исправно набирать очки», – заявил Каухерд.
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Дэвис - системный игрок, таких в лиге по пальцам посчитать, плюс он в своём прайме, медицинский штаб Лейкерс должен попотеть и найти баланс здорового Дэвиса.
Такой себе набор.