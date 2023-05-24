Малик Бизли: «Если проведем вместе тренировочный лагерь и целый сезон, то выиграем чемпионат»

Защитник «Лейкерс» считает, что единственной проблемой команды в этом сезоне стало то, что у игроков было недостаточно времени, чтобы сыграться.

«Наш потолок в следующем сезоне? Определенно чемпионство.

Мы провели вместе меньше половины сезона. Это доказывает, что если мы проведем вместе тренировочный лагерь и целый сезон, то мы станем великолепной командой и, думаю, сможем выиграть чемпионат.

Сомневаюсь, что кто-то сможет победить нас в серии из семи матчей, если мы проведем вместе тренировочный лагерь», – сказал Бизли.

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