Шэмс Чарания: «По моим ощущениям, у Леброна Джеймса осталось два года карьеры»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Шэмс Чарания Баскетбол

По мнению инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс проведет в лиге еще два сезона.

«По моим ощущениям, у Леброна осталось два года карьеры.

Всего несколько месяцев назад он мог перенести операцию на сухожилии, которая завершила бы его сезон. На его плечах лежит слишком большая нагрузка, он вынужден тащить команду в каждом матче.

Конечно, ожидается, что он продолжит играть. У него осталось два года по контракту с «Лейкерс». Будет очень удивительно, если он действительно завершит карьеру», – сказал Чарания.

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9 комментариев

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osipovdmitry
Не верится, что он может закончить карьеру.
Невероятный атлет
+14
-1
+13
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rigobersong
Ответ Klna Jislime
мб пусть и закончит? статка то крутая будет средняя
Она у него крутая будет, даже если он за следующие 2 сезона в среднем очко набирать будет:))
+8
0
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fedorbazaykin
Так он и планировал с сыном сыграть в НБА, до этого момента остался сезон, плюс сезон с ним. До второго навряд ли уже сил хватит
+1
0
+1
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Goddemic
2-3. Это не инсайд, а логика повествования)
+1
0
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Klna Jislime
Ответ rigobersong
Она у него крутая будет, даже если он за следующие 2 сезона в среднем очко набирать будет:))
будет-будет
но иметь 27.2 в регулярке, за столько то лет это очень сильно
+1
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dl
Да за еще два года в лиге у Джеймса сто миллионов аргументов (97 если быть точным).
0
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TryHarden13
Ответ Klna Jislime
мб пусть и закончит? статка то крутая будет средняя
Это уже другой уровень, тут уже плевать на статку.
Это уровень MJ, Kobe и выше.
Он сейчас хоть год отдохнет и вернется к драфту сына, все равно всем будет.
И NBA это нужно очень, такое шоу из этого будет-
"Легенда передает свою игру сыну, в прощальном сезоне"
Это ж просто разрыв. Сейчас номер 6 на всех паркетах, в честь Рассела.
А там будет корона какая-нибудь.
+3
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