Шэмс Чарания: «По моим ощущениям, у Леброна Джеймса осталось два года карьеры»

По мнению инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, суперзвезда «Лейкерс» проведет в лиге еще два сезона.

«По моим ощущениям, у Леброна осталось два года карьеры.

Всего несколько месяцев назад он мог перенести операцию на сухожилии, которая завершила бы его сезон. На его плечах лежит слишком большая нагрузка, он вынужден тащить команду в каждом матче.

Конечно, ожидается, что он продолжит играть. У него осталось два года по контракту с «Лейкерс». Будет очень удивительно, если он действительно завершит карьеру», – сказал Чарания.

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