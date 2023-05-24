Шэмс Чарания: «По моим ощущениям, у Леброна Джеймса осталось два года карьеры»
По мнению инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс проведет в лиге еще два сезона.
«По моим ощущениям, у Леброна осталось два года карьеры.
Всего несколько месяцев назад он мог перенести операцию на сухожилии, которая завершила бы его сезон. На его плечах лежит слишком большая нагрузка, он вынужден тащить команду в каждом матче.
Конечно, ожидается, что он продолжит играть. У него осталось два года по контракту с «Лейкерс». Будет очень удивительно, если он действительно завершит карьеру», – сказал Чарания.
«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию
Невероятный атлет
но иметь 27.2 в регулярке, за столько то лет это очень сильно
Это уровень MJ, Kobe и выше.
Он сейчас хоть год отдохнет и вернется к драфту сына, все равно всем будет.
И NBA это нужно очень, такое шоу из этого будет-
"Легенда передает свою игру сыну, в прощальном сезоне"
Это ж просто разрыв. Сейчас номер 6 на всех паркетах, в честь Рассела.
А там будет корона какая-нибудь.