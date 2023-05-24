Энтони Дэвис после 4-го матча просидел у своего шкафчика 45 минут, повторяя: «Я не могу в это поверить»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

По словам инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис был очень расстроен поражением от «Денвера» в 4-м матче финала Западной конференции (111:113, 0-4).

Дэвис просидел в раздевалке у своего шкафчика 45 минут, повторяя: «Я не могу в это поверить». Затем к нему пошел Леброн Джеймс и сказал: «Мы сделали все, что могли».

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51 комментарий

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Insamo217
Дэвис два или три года прожил с ощущением, что если не травмы, то Лейкерс способны взять ещё одно чемпионство. И вот в кое веки впервые за длительное время команда полностью здорова, нет Вестбрука и есть много качественных игроков. И тут просто их свипают когда они показывают почти максимум на что они сейчас способны, ведь по факту в серии провалился только один Рассел. Задумаешься тут
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+68
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udod
Дэвис просидел в раздевалке у своего шкафчика 45 минут, повторяя: «Я не могу в это поверить». Затем к нему пошел Леброн Джеймс и сказал: «Ты просто перепутал, это не твой шкафчик»
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+57
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Notionalist Notionalist
Ответ Light Yagami
Дэйвису не в чем себя винить, серию провалил Леброн.
Потому у Дэвиса -40 за 4 игры? А у Леброна -8?
+33
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pele_kan
в начале сезона никто не мог поверить, что ЛАЛ в ПО попадет. Так что неплохой результат по итогу)
+27
-5
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ПП ПП
-:)) насколько я знаю у них в раздевалках- Шкафчиков нет.
Так что наверное если начало новости фэйк то и конец тоже наверное преувеличен. Всё же думаю он просидел 44 минуты а не 45.
+22
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bat90
Ответ Ужратый Гусениц
прям 45 минут сидел?)
нет, 12 х 4)
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jabarkas
Рассел теперь не палится с видео.
+12
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Notionalist Notionalist
Ответ TurboMen
второгодка со скамейки с 13 очками в регулярке это стабильная третья опция? Ну он был вынужден исполнять эту роль в ПО, но не значит что он справлялся. Может в будущем, но в ЛАЛ это должен быть разыгрывающий(Вестбрук и Рассел не справились), чтобы дополнительно заигрывать того же Дэвиса или Леброна, а не бросать бездумно не видя никого вокруг.
При чем здесь регулярка? С Денвером Ривз набирал 21,3 очка с реализацией около 55% Куда уж стабильней? Ривз и Хатимура - единственные в ЛАЛ к кому нет претензий в финале конференции.
+12
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ruprekht
слишком рано поверили в успех. стали решать давать ли Беверли гайки, заявлять что Хачимура решил вопрос Йокича и что в краске у Денвера проходной двор.
на прессухе после первого матча Леброн с Двисом вели себя как будто они случайно проиграли сборной водокачки и сейчас все исправят
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Ужратый Гусениц
прям 45 минут сидел?)
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Dienamiks
На мое скромное мнение Энтони Дэвис не вывез эту серию. Удачная формула у Лейкерс в данном чемпионском окне - Энтони Дэвис - 1 скрипка, Леброн - 2я, и тд. Безусловно Дэвис набрал 40 очков в 1 матче да и разница была всего 6 очков, все постарались скорее забыть этот матч. Но потом 3 матча подряд выдавал 20+ за матч в среднем. Это не то что он него ожидали и логичнее всего переосмыслить все это и постараться выжать из него что-то хорошее для будущей перестройки. Леброн еще год-2 отыграет и никто уже объективно не ждет что почти 39 дед будет основным претендентом на чемпионство. Лучше всего начать катить пурпурно-золотые яйца в сторону развития команды.
+9
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Vegas931
Ответ Ужратый Гусениц
прям 45 минут сидел?)
В nba2k переигрывал матч. Поэтому и поверить не мог
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jayc
Он думал без травм они любого завалят, еще публично выражал такое мнение когда от Санс отлетели. А после как прошли Мемфис и ГСВ, то самоуверенность там раздулось еще сильнее. Наггетс этим выносом заставили его переосмыслить свою жизнь видимо
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Notionalist Notionalist
Ответ Light Yagami
Да, а еще Клей был лучшим игроком по +/- в 7-м матче с САК, которую полностью провалил. В общем, я доверяю глазам своим, Леброн провалил серию, не вывез – называйте, как хотите.
Томпсон худший игрок стартовой пятерки ГСВ в серии с Сакраменто по +-, при чем здесь отдельный матч?
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quaterbackathome
Ответ Insamo217
Дэвис два или три года прожил с ощущением, что если не травмы, то Лейкерс способны взять ещё одно чемпионство. И вот в кое веки впервые за длительное время команда полностью здорова, нет Вестбрука и есть много качественных игроков. И тут просто их свипают когда они показывают почти максимум на что они сейчас способны, ведь по факту в серии провалился только один Рассел. Задумаешься тут
Да, тож согласен, что все таки это не максимум Лал, плюс Леброн не на 100 процентов был готов из за сухожилия.
Однако все по делу, не оправдание
+5
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scorp19
В чего ты поверить не можешь ? Я понимаю если б топ отыграл, но в четвёртом матче тебя даже видно не было совсем, пришлось аж Тристана Томпсона выпускать как карту последнего шанса )))
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Здоровье Энтони Дэвиса
Кажется, у него теперь еще и психическое заболевание появилось
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DeX
провалил серию Антоха, всего одну игру мощную выдал, да и ту проиграли. Денвер конечно силен, но не настолько, чтобы ему 4-0 отлетать
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boller_73
Ответ Insamo217
Дэвис два или три года прожил с ощущением, что если не травмы, то Лейкерс способны взять ещё одно чемпионство. И вот в кое веки впервые за длительное время команда полностью здорова, нет Вестбрука и есть много качественных игроков. И тут просто их свипают когда они показывают почти максимум на что они сейчас способны, ведь по факту в серии провалился только один Рассел. Задумаешься тут
Они и так прыгнули выше головы в этом году, а победа в чемпионате при и всем уважении это влажные мечты. От Дэвиса ждали большего, он играли на своём уровне через раз. Леброн всё, вторая звезда теперь только. Ну и как по мне они сильно выложились в принципиальной серии против ГСВ.
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Yony
Так! Стоп! Если Энтони просидел 45 минут перед шкафчиком, а потом к нему подошел Джеймс, то что Леброн делал эти 45 минут?)))
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Best game on Earth
Не вытянули, Денвер был сильнее. Если ЛеБрон останется ещё на сезон-два, им нужна третья звезда. Интересно было бы посмотреть на ЛАЛ с АД, ЛеБроном и Ирвингом.
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Goddemic
Ответ Forza
Я не могу в это поверить
и продолжил: не могу поверить, что он не скинул Ривзу на дугу в последней атаке.
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TurboMen
Ответ Best game on Earth
Не вытянули, Денвер был сильнее. Если ЛеБрон останется ещё на сезон-два, им нужна третья звезда. Интересно было бы посмотреть на ЛАЛ с АД, ЛеБроном и Ирвингом.
Не обязательно прям звезда, нужна стабильная третья опция, железный игрок старта! Как Портер, как Смарт, как Пол, у ЛАЛ таким должен был стать Рассел, но он слишком нестабилен, причём помимо очков другого импакта от него нет.
Разумеется желательно всю стабильную стартовую пятёрку, но ЛАЛ хватило бы и одного стабильного игрока к Леброну и Дэвису.
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Notionalist Notionalist
Ответ TurboMen
Не обязательно прям звезда, нужна стабильная третья опция, железный игрок старта! Как Портер, как Смарт, как Пол, у ЛАЛ таким должен был стать Рассел, но он слишком нестабилен, причём помимо очков другого импакта от него нет. Разумеется желательно всю стабильную стартовую пятёрку, но ЛАЛ хватило бы и одного стабильного игрока к Леброну и Дэвису.
Стабильно хорош был Ривз, со скамейки неплох Хатимура. Но против 6 стабильных у Денвера 4-х было мало.
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Сергей Пузанков
Ответ Yony
Так! Стоп! Если Энтони просидел 45 минут перед шкафчиком, а потом к нему подошел Джеймс, то что Леброн делал эти 45 минут?)))
Два варианта: отрабатывал трёхи или проходил восстановительные процедуры.
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