Энтони Дэвис после 4-го матча просидел у своего шкафчика 45 минут, повторяя: «Я не могу в это поверить»

По словам инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, центровой «Лейкерс» был очень расстроен поражением от «Денвера» в 4-м матче финала Западной конференции (111:113, 0-4).

Дэвис просидел в раздевалке у своего шкафчика 45 минут, повторяя: «Я не могу в это поверить». Затем к нему пошел и сказал: «Мы сделали все, что могли».

«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию