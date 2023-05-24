Энтони Дэвис после 4-го матча просидел у своего шкафчика 45 минут, повторяя: «Я не могу в это поверить»
По словам инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис был очень расстроен поражением от «Денвера» в 4-м матче финала Западной конференции (111:113, 0-4).
Дэвис просидел в раздевалке у своего шкафчика 45 минут, повторяя: «Я не могу в это поверить». Затем к нему пошел Леброн Джеймс и сказал: «Мы сделали все, что могли».
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Так что наверное если начало новости фэйк то и конец тоже наверное преувеличен. Всё же думаю он просидел 44 минуты а не 45.
на прессухе после первого матча Леброн с Двисом вели себя как будто они случайно проиграли сборной водокачки и сейчас все исправят
Однако все по делу, не оправдание
Разумеется желательно всю стабильную стартовую пятёрку, но ЛАЛ хватило бы и одного стабильного игрока к Леброну и Дэвису.