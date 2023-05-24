Сергей Иванов: «Единая лига ВТБ ведет переговоры об участии иностранных клубов в Суперкубке»

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что руководство лиги ведет переговоры об участии иностранных клубов в Суперкубке.

«Что касается будущего сезона: мы начнем его, как и всегда, с открытия бюджетов. остается единственной спортивной лигой в России, которая полностью открывает бюджеты клубов и самого турнира.

Затем у нас будет — о формате и участниках мы сообщим чуть позже. Сейчас идут переговоры с иностранными клубами», – сказал Сергей Иванов.

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