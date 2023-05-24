Сергей Иванов: «Единая лига ВТБ ведет переговоры об участии иностранных клубов в Суперкубке»
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что руководство лиги ведет переговоры об участии иностранных клубов в Суперкубке.
«Что касается будущего сезона: мы начнем его, как и всегда, с открытия бюджетов. Единая Лига остается единственной спортивной лигой в России, которая полностью открывает бюджеты клубов и самого турнира.
Затем у нас будет Суперкубок — о формате и участниках мы сообщим чуть позже. Сейчас идут переговоры с иностранными клубами», – сказал Сергей Иванов.
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