Евгений Колесников остался в «Автодоре»

Теги переходы Евгений Колесников Автодор Единая лига ВТБ Баскетбол

«Автодор» объявил о подписании нового однолетнего контракта с атакующим защитником Евгением Колесниковым (37 лет, 195 см).

Следующий сезон станет для Колесникова пятым в составе саратовской команды.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ защитник провел 27 матчей, набирая в среднем 6,7 очка, 2,2 подбора, 1,0 передачи и 0,7 перехвата.

«Счастлив продолжить карьеру в «Автодоре». Меня многое связывает с клубом и городом. В моей карьере это будет пятый сезон. Буду с достоинством защищать цвета клуба. Основная задача – плей-офф и бороться за самые высокие места. С нетерпением жду начала сезона. Вперед за «Автодор»! – сказал Колесников.

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