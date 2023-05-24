Сергей Кущенко: «Результат «Локомотива-Кубань» в сезоне-2022/23 в том числе обеспечили и воспитанники клуба»

Теги Сергей Кущенко Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал об изменениях в формате молодежной Лиги ВТБ и отметил, что молодежная программа «Локомотива-Кубань» работает наиболее эффективно среди всех клубов лиги.

«У нас произошли изменения в формате чемпионата Молодежной Лиги. Вместо «Финала восьми» провели четвертьфинальные серии и «Финал четырех», который прошел в Краснодаре на высочайшем уровне.

Как мы не раз отмечали, молодежная программа «Локомотива-Кубань» работает наиболее эффективно среди всех клубов лиги. Результат — попадание в Финал-2023 — «Локо» в том числе обеспечили и его собственные воспитанники.

Еще одна цифра: 80 баскетболистов молодежных команд — практически половина всей молодежной Лиги ВТБ — получили шанс попробовать свои силы в основных составах в Единой Лиге», – сказал Кущенко.

Лучший плей-офф в истории, 25 лет Богачева и зубы Окаро Уайта. Итоги сезона в Единой лиге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий