Сергей Кущенко: «Результат «Локомотива-Кубань» в сезоне-2022/23 в том числе обеспечили и воспитанники клуба»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал об изменениях в формате молодежной Лиги ВТБ и отметил, что молодежная программа « ива-Кубань» работает наиболее эффективно среди всех клубов лиги.

«У нас произошли изменения в формате чемпионата Молодежной Лиги. Вместо «Финала восьми» провели четвертьфинальные серии и «Финал четырех», который прошел в Краснодаре на высочайшем уровне.

Как мы не раз отмечали, молодежная программа «Локомотива-Кубань» работает наиболее эффективно среди всех клубов лиги. Результат — попадание в Финал-2023 — «Локо» в том числе обеспечили и его собственные воспитанники.

Еще одна цифра: 80 баскетболистов молодежных команд — практически половина всей молодежной Лиги ВТБ — получили шанс попробовать свои силы в основных составах в », – сказал Кущенко.

Лучший плей-офф в истории, 25 лет Богачева и зубы Окаро Уайта. Итоги сезона в Единой лиге