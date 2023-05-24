Илона Корстин: «В сезоне-2022/23 было организовано 1 576 трансляций — это в два раза больше, чем в прошлом сезоне»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что прошлогодние нововведения поспособствовали росту интереса к лиге.

«В сезоне-2022/23 было организовано 1 576 трансляций — это в два раза больше, чем в сезоне-2021/22. Матчи Единой Лиги посмотрели 576 миллионов зрителей — это в три раза больше предыдущего показателя.

Также на 40 процентов выросла аудитория в соцсетях, повысилась посещаемость матчей — были аншлаги и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. Средняя посещаемость матча Лиги выросла до 3 000 зрителей.

Конечно, это здорово. Мы рады и понимаем, что те решения, которые мы приняли на предыдущем Совете, а также сюрпризы от клубов в регулярном чемпионате и плей-офф, поспособствовали росту интереса к .

В этом году чемпион Лиги получил призовые в размере 10 миллионов рублей, а в следующем году мы увеличим премиальные — победитель получит 15 миллионов. В общей сложности мы увеличим общий премиальный фонд на 50 миллионов рублей — он составит 200 миллионов», – сказала Илона Корстин.

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