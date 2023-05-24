Илона Корстин: «В сезоне-2022/23 было организовано 1 576 трансляций — это в два раза больше, чем в прошлом сезоне»

Теги Илона Корстин Единая лига ВТБ Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что прошлогодние нововведения поспособствовали росту интереса к лиге.

«В сезоне-2022/23 было организовано 1 576 трансляций — это в два раза больше, чем в сезоне-2021/22. Матчи Единой Лиги посмотрели 576 миллионов зрителей — это в три раза больше предыдущего показателя.

Также на 40 процентов выросла аудитория в соцсетях, повысилась посещаемость матчей — были аншлаги и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. Средняя посещаемость матча Лиги выросла до 3 000 зрителей.

Конечно, это здорово. Мы рады и понимаем, что те решения, которые мы приняли на предыдущем Совете, а также сюрпризы от клубов в регулярном чемпионате и плей-офф, поспособствовали росту интереса к Единой Лиге.

В этом году чемпион Лиги получил призовые в размере 10 миллионов рублей, а в следующем году мы увеличим премиальные — победитель получит 15 миллионов. В общей сложности мы увеличим общий премиальный фонд на 50 миллионов рублей — он составит 200 миллионов», – сказала Илона Корстин.

Лучший плей-офф в истории, 25 лет Богачева и зубы Окаро Уайта. Итоги сезона в Единой лиге

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nata shima
Илона была красивая....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
пердак
Я поделил 576 млн так называемых зрителей на 1500 трансляций и получил в среднем 300 тыс зрителей на условные Енисей-Автодор. Илона хорош балаболить
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Curry30
балабольство
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fedorbazaykin
За победу 10 миллионов, учитывая что у 4 клубов бюджет более миллиарда, звучит повышение до 15 смешно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фифа Алекс
так большая половина репортажей это нитье Соловьева,Симонян и прочих ..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий