Эмил Райкович останется главным тренером ЦСКА

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович останется на своем посту в следующем сезоне, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Летом московский клуб мог расторгнуть контракт с 44-летним македонским специалистом, выплатив определенные отступные. После уверенной победы над «Зенитом» в серии за 3-е место Лиги ВТБ (4-1) армейцы решили продолжить сотрудничество с Райковичем.

За последнюю неделю Райкович получил несколько выгодных предложений, в том числе от российских клубов. В частности, македонец был основным кандидатом на пост главного тренера красноярского «Енисея».

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3 комментария

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Russ Ivan
Скорее правильно, чем неправильно на данный момент. Но с возвращением в ЕЛ нужен будет другой товарищ...
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FLEXXX
В регулярке команда показывала отличный комбинационный атакующий баскетбол и виделась главным претендентом на титул.
Что случилось в плей-офф???
Надеюсь Райкович проведет работу над ошибками. Dо начала серии с Локо ЦСКА смотрелся очень симпатично.
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c_vic
Правильное решение, несмотря на итоговый результат сезона.
+1
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