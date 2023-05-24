Эмил Райкович останется главным тренером ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович останется на своем посту в следующем сезоне, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».
Летом московский клуб мог расторгнуть контракт с 44-летним македонским специалистом, выплатив определенные отступные. После уверенной победы над «Зенитом» в серии за 3-е место Лиги ВТБ (4-1) армейцы решили продолжить сотрудничество с Райковичем.
За последнюю неделю Райкович получил несколько выгодных предложений, в том числе от российских клубов. В частности, македонец был основным кандидатом на пост главного тренера красноярского «Енисея».
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Что случилось в плей-офф???
Надеюсь Райкович проведет работу над ошибками. Dо начала серии с Локо ЦСКА смотрелся очень симпатично.