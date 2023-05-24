Фрэнк Вогель, Ник Нерс и Майк Буденхольцер – основные кандидаты на пост главного тренера «Филадельфии»

Теги Филадельфия НБА Майк Буденхольцер Фрэнк Вогель Ник Нерс Баскетбол

Бывший главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель во вторник прошел собеседование в «Филадельфии» и входит в число основных кандидатов на пост главного тренера команды, сообщает The Philadelphia Inquirer.

Помимо Вогеля на вакантную должность претендуют Ник Нерс и Майк Буденхольцер. Все трое имеют опыт работы главным тренером в НБА и приводили свои команды к чемпионскому титулу.

Результаты Вогель за девять сезонов с «Индианой», «Орландо» и «Лейкерс» – 431 победа и 389 поражений. В 2020 году он привел «Лейкерс» к победе в чемпионате.

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7 комментариев

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Вадим Ахтямов
Такие же вроде фамилии были в новости про собеседование на должность тренера Финикса, ну кроме Дока конечно)
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Fl4wless
Дока Риверса позвали?)))
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Analjinn
Вогель кажется самым толковым.
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hodor 12
Опять начнутся крики, что белым тренерам всё лучшее
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depressive_monk
Ахахах, Бада надо брать и продолжать импотенцию Филы в плэй-офф до момента, пока Эмбиид не сломается окончательно и закончит, а потом можно и процесс новый начинать.
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Максим Макеев
Ответ Вадим Ахтямов
Такие же вроде фамилии были в новости про собеседование на должность тренера Финикса, ну кроме Дока конечно)
а тут и удивляться нечего
команды контендеры а это лучшие свободные тренеры лиги
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Сергей Пузанков
Ответ Вадим Ахтямов
Такие же вроде фамилии были в новости про собеседование на должность тренера Финикса, ну кроме Дока конечно)
Лучше взять Бада и не смочь, чем какого-нибудь Маззуллу.
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