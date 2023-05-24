Фрэнк Вогель, Ник Нерс и Майк Буденхольцер – основные кандидаты на пост главного тренера «Филадельфии»

Бывший главный тренер «Лейкерс» во вторник прошел собеседование в «Филадельфии» и входит в число основных кандидатов на пост главного тренера команды, сообщает The Philadelphia Inquirer.

Помимо Вогеля на вакантную должность претендуют и . Все трое имеют опыт работы главным тренером в и приводили свои команды к чемпионскому титулу.

Результаты Вогель за девять сезонов с «Индианой», «Орландо» и «Лейкерс» – 431 победа и 389 поражений. В 2020 году он привел «Лейкерс» к победе в чемпионате.

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