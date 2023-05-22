«Мне хочется бросить что-нибудь в телевизор». Тайриз Макси не может смотреть серию «Бостон» – «Майами»

Теги Бостон Майами Филадельфия НБА НБА плей-офф Тайриз Макси Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси рассказал, что ему неприятно смотреть финальную серию Восточной конференции после вылета от «Бостона» во втором раунде (3-4).

«Могу смотреть финал Запада с таким спокойствием. Но как только начинается матч финала Восточной конфернции, я хочу бросить что-нибудь в телевизор! 🥺🤣», – написал Макси, приложив GIF-картинку с надписью «Слабак».

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21 комментарий

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Sergio198344
ну ты особо, не выдклывайся, против вас Джимми был бы еще более мотивирован
+34
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Александр Спирин
Фила, конечно, дала. Таким-то проиграть.
+24
-2
+22
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Archer_Great
Ответ cruyff14@bk.ru
С дивана все умные
Да он скорее про то, что (уже очевидно) Фила бы явно сыграла лучше Бостона, от этого еще обиднее проклятие Дока при 3-2 в серии
+14
-2
+12
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timson
Хочу бросить что-то в телевизор, но всегда мажу)
+11
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cruyff14@bk.ru
С дивана все умные
+12
-3
+9
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Djoyin
Пусть смотрит серию финала Запада 🍿🧃
+5
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Djoyin
Ответ Archer_Great
Да он скорее про то, что (уже очевидно) Фила бы явно сыграла лучше Бостона, от этого еще обиднее проклятие Дока при 3-2 в серии
А по-другому его эмоции и не объяснить
+5
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and_ru
Интересно, сколько плазм поменял Эдвард, смотря серию ЛАЛ-ГСВ?
+4
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quznez
бросьте там чем-нибудь в "периводчика".
+3
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noke
Ответ and_ru
Интересно, сколько плазм поменял Эдвард, смотря серию ЛАЛ-ГСВ?
Эдвард руки-ножницы?
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lebendorf
Ответ Sergio198344
ну ты особо, не выдклывайся, против вас Джимми был бы еще более мотивирован
101%, как и в прошлом году )
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evgen98
Игроков Филы эта серия должна наталкивать только на одну на мысль - мы дно, надо что-то с этим делать.
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Ola BP
Ответ Abdulla
Этот пацан - один из лучших в Филе. По уровню безумного желания победить он там номер 1, причём безоговорочно.
Немного туповат в баскетбольном плане. Но это придёт с опытом.
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someoneelse
Ответ namankey
Единственный человек в мире, который хотел бы позорно отлететь вместо Бостона. При всём уважении к Филе(всё-таки и они были бы на бумаге фаворитами с Хит), они для Хит и удобнее и морально ещё меньше готовы
Вот это назящая аватарка, что ты за человек такой
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evgen98
Ответ Archer_Great
Да он скорее про то, что (уже очевидно) Фила бы явно сыграла лучше Бостона, от этого еще обиднее проклятие Дока при 3-2 в серии
"Фила бы явно сыграла лучше Бостон" - ну на этот счет у меня серьезные сомнения.))
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Abdulla
Этот пацан - один из лучших в Филе.
По уровню безумного желания победить он там номер 1, причём безоговорочно.
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ecopromo
Лучшее в хардена чем то запусти, бездарно слил последние 2 матча
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namankey
Единственный человек в мире, который хотел бы позорно отлететь вместо Бостона.
При всём уважении к Филе(всё-таки и они были бы на бумаге фаворитами с Хит), они для Хит и удобнее и морально ещё меньше готовы
+4
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celtics7
Эх, Макси, у меня примерно те же эмоции..
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Яма
Телевизор начал становиться крайним ещё со времён Элвиса Пресли
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