«Мне хочется бросить что-нибудь в телевизор». Тайриз Макси не может смотреть серию «Бостон» – «Майами»

Разыгрывающий «Филадельфии» рассказал, что ему неприятно смотреть финальную серию Восточной конференции после вылета от « » во втором раунде (3-4).

«Могу смотреть финал Запада с таким спокойствием. Но как только начинается матч финала Восточной конфернции, я хочу бросить что-нибудь в телевизор! 🥺🤣», – написал Макси, приложив GIF-картинку с надписью «Слабак».

«Селтикс» уступают « » – 0-3.

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