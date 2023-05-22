«Мне хочется бросить что-нибудь в телевизор». Тайриз Макси не может смотреть серию «Бостон» – «Майами»
Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси рассказал, что ему неприятно смотреть финальную серию Восточной конференции после вылета от «Бостона» во втором раунде (3-4).
«Могу смотреть финал Запада с таким спокойствием. Но как только начинается матч финала Восточной конфернции, я хочу бросить что-нибудь в телевизор! 🥺🤣», – написал Макси, приложив GIF-картинку с надписью «Слабак».
«Селтикс» уступают «Майами» – 0-3.
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По уровню безумного желания победить он там номер 1, причём безоговорочно.
При всём уважении к Филе(всё-таки и они были бы на бумаге фаворитами с Хит), они для Хит и удобнее и морально ещё меньше готовы