Журналист Bleacher Report Тайлер Конуэй: «Джеймс Харден использует рычаги давления на «Филадельфию»

Разыгрывающий «Филадельфии» планирует отказаться от опции на 35,6 млн и стать неограниченно свободным агентом этим летом.

По информации инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, в склоняются к тому, что Харден этим летом подпишет четырехлетний контракт на сумму более 200 миллионов долларов.

Как сообщает журналист Bleacher Report Тайлер Конуэй, Харден не оставляет «Филадельфии» выбора. Согласно Коллективному соглашению, организация не может предложить ему подобный контракт.

«Продолжающееся увядание Хардена и его общий упадок как игрока делает несколько удивительным, что команды готовы выложить за него 50 миллионов долларов в год.

Учитывая это, у «Сиксерс» нет особого выбора. У них нет возможности заменить Хардена, если он уйдет, а интерес « » лишь поднимает цену его рыночной стоимости.

То, что мы наблюдаем – это классический случай использования рычагов давления на организацию», – пишет журналист.

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