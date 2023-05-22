Журналист Bleacher Report Тайлер Конуэй: «Джеймс Харден использует рычаги давления на «Филадельфию»

Теги Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден планирует отказаться от опции на 35,6 млн и стать неограниченно свободным агентом этим летом.

По информации инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, в НБА склоняются к тому, что Харден этим летом подпишет четырехлетний контракт на сумму более 200 миллионов долларов.

Как сообщает журналист Bleacher Report Тайлер Конуэй, Харден не оставляет «Филадельфии» выбора. Согласно Коллективному соглашению, организация не может предложить ему подобный контракт.

«Продолжающееся увядание Хардена и его общий упадок как игрока делает несколько удивительным, что команды готовы выложить за него 50 миллионов долларов в год.

Учитывая это, у «Сиксерс» нет особого выбора. У них нет возможности заменить Хардена, если он уйдет, а интерес «Хьюстона» лишь поднимает цену его рыночной стоимости.

То, что мы наблюдаем – это классический случай использования рычагов давления на организацию», – пишет журналист.

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16 комментариев

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Mr.BadGuy
Если бы светила гайка, он бы может и уступил. Но сейчас Филе гайка не светит. А это его последний большой контракт в карьере. Ему нет смысла Филе делать скидки
+25
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Deathspell Omega
ну использует "рычаги давления", и что теперь?
+12
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Klna Jislime
Если уже гайку не могу выиграть, то тогда гоните бабки
+13
-1
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Ivan85
в Барсу его обменять, там любят рычаги
+10
-1
+9
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36_i_8
Ни разу такого не было - и вот опять(с)
Звезда использует рычаги давления на организацию…
+8
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Tallahassee22
По сути он уже прошлым летом сделал скидку, и из этого ничего не вышло, так что согласен, смысла нет идти на уступки.
+6
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Notionalist Notionalist
Ответ Swhat
В чем заключается рычаг давления ? Если Фили не могут ему дать больше контракт, ограничены коллективным соглашением
В каком смысле не могут? У Филы на Хардена права Бёрда, и они могут ему дать 35% от потолка, а это явно больше чем 35.6 млн
+2
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+2
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Swhat
В чем заключается рычаг давления ? Если Фили не могут ему дать больше контракт, ограничены коллективным соглашением
+1
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Djoyin
Он потом заработанные в Филадельфии денежки потратит на благотворительность, бизнес и инфраструктурные проекты в Хьюстоне. Не пропьёт и не прогуляет
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Мистер Вайбз
Уверен, что абсолютно любой сделал бы на его месте то же самое. Единственная неувязочка - зачем было увольнять Дока, если ты не видишь себя в Филе в следующем сезоне?
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evgen98
Ответ Mr.BadGuy
Если бы светила гайка, он бы может и уступил. Но сейчас Филе гайка не светит. А это его последний большой контракт в карьере. Ему нет смысла Филе делать скидки
"Филе гайка не светит" - а через год? да с нормальным тренером?
Эксперты, эксперты... Много ли было экспертов предрекавших успех Майами Хит в этом сезоне?
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namankey
Ответ Swhat
В чем заключается рычаг давления ? Если Фили не могут ему дать больше контракт, ограничены коллективным соглашением
Тоже не понял. Надеялся в комментах найти ответ
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Prestidigitator
Ответ Swhat
В чем заключается рычаг давления ? Если Фили не могут ему дать больше контракт, ограничены коллективным соглашением
Фила может дать 210 максимум, любая другая команда 201. Разницы почти нет, то есть он может свалить не теряя в деньгах.
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evgen98
Ответ Мистер Вайбз
Уверен, что абсолютно любой сделал бы на его месте то же самое. Единственная неувязочка - зачем было увольнять Дока, если ты не видишь себя в Филе в следующем сезоне?
С Харденом или без, Риверса надо было обязательно увольнять!
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