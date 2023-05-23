Никола Йокич: «Джоэл Эмбиид заслужил награду MVP»

Теги Денвер Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич заявил, что Джоэл ЭмбиидФиладельфия») заслуженно получил награду MVP сезона-2022/23.

«Я больше не думаю о MVP. По-моему, люди просто предвзяты, когда говорят, что Эмбиид не должен был получить награду. Я считаю, что он должен был ее получить.

Если посмотрите, он показывал очень крутой баскетбол на протяжении всего сезона. Он был великолепен в 82 матчах, или сколько он сыграл», – сказал Йокич.

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22 комментария

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Antony78
действительно, сколько он там сыграл
+112
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Павел Егоров
Эмбид был лучше Николы только в одном месяце - в апреле. Йокич намного больше импакта вносит и более эффективен. В этом году просто из-за политики дали Джоэлю. Прям позор. Эмбид провел фантастический сезон, все просто супер, но он позади Йокича это однозначно
+60
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Nikita Shevchenko
Йокич, достойно, конечно, ответил, без грязи, молодец!
+32
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Артур Артур
Джоэлю МВП регулярки и побольше улова.
А Николаю МВП финала и чемпионство.
Все довольны 🤝
+23
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Максим Усков
Ответ Павел Егоров
Эмбид был лучше Николы только в одном месяце - в апреле. Йокич намного больше импакта вносит и более эффективен. В этом году просто из-за политики дали Джоэлю. Прям позор. Эмбид провел фантастический сезон, все просто супер, но он позади Йокича это однозначно
Йокичу не дали, просто потому что три подряд не дают никому с тьмущих годов, даже если кто-то был объективно этого достоин.
+24
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AiDaGaRi
Не являюсь фанатом отдельно взятой команды в лиге, мне хватает Йокича
+14
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Максим Усков
Ответ Ales Yuzefovich
вот из за таких челиков кто какую то хреноту повторяют, некоторые начинают верить в это и кивать: "да, да, и никак иначе". по сути мышление уровня куска пенопласта
Ну так я не правду говорю или что? Последним кто получал три подряд был Берд с 83-84 по 85-86, то бишь почти 40 лет назад. Не знаю почему так, но это факт.
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DirkMavs
Правильно…зачем думать о МВП украли так украли…куда важнее титул и МВП финальной серии
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Mr.Trol
Ответ Antony78
действительно, сколько он там сыграл
Джокер ненамного больше сыграл. Вряд ли тут был подкол.
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Stephan Carrypenko
Тонко подколол)) 82 игры))
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Insamo217
Никола - мужик!
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Freddy Durst
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Локоть Артеста
Пусть камерунец утешится. Коля за титул будет бороться, а Эмбиид давно уехал на рыбалку.
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Maturmalai
Издевается
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Rodbert
Мяч не врет, кто настоящий МВП всем уже давно известно.
+2
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rh-creep
Не припомню, а Эмбиид про Николая что-то такое уважительное говорил? По-моему, только ныл, что его обидели.
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Danya Black
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Ответ Rodbert
Мяч не врет, кто настоящий МВП всем уже давно известно.
Прошлых 2 сезона мы видели.
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Tim Timson
более 70 человек поставили на первое место Джоэля, Никола просто все понимает и не хочет качать лодку. разрыв конечно не такой большой должен быть, но Эмбиид дал этим людям повод своей игрой не вручать Йокичу третий МВП подряд. Коля получит другую сатисфакция в сезоне)
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Серж Острогляд
Колян,ты неправ.
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Light Yagami
Я еще давно, когда еще только зарождались споры о лучшем центре, Ёкич или Эмбиид, сказал, что независимо от их карьеры наследие Джоукера покруче будет, потому что он кучу базы оставил для плэйбука центрам, а Эмбиид – это ближе к классическому центровому, коих еще будет немало на нашем веку.
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