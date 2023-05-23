Никола Йокич: «Джоэл Эмбиид заслужил награду MVP»
Центровой «Денвера» Никола Йокич заявил, что Джоэл Эмбиид («Филадельфия») заслуженно получил награду MVP сезона-2022/23.
«Я больше не думаю о MVP. По-моему, люди просто предвзяты, когда говорят, что Эмбиид не должен был получить награду. Я считаю, что он должен был ее получить.
Если посмотрите, он показывал очень крутой баскетбол на протяжении всего сезона. Он был великолепен в 82 матчах, или сколько он сыграл», – сказал Йокич.
«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию
А Николаю МВП финала и чемпионство.
Все довольны 🤝