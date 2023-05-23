Никола Йокич: «Джоэл Эмбиид заслужил награду MVP»

Центровой «Денвера» заявил, что (« ») заслуженно получил награду MVP сезона-2022/23.

«Я больше не думаю о MVP. По-моему, люди просто предвзяты, когда говорят, что Эмбиид не должен был получить награду. Я считаю, что он должен был ее получить.

Если посмотрите, он показывал очень крутой баскетбол на протяжении всего сезона. Он был великолепен в 82 матчах, или сколько он сыграл», – сказал Йокич.

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