Суперлига. Финал. «Уралмаш» выиграл у «Руны» со счетом 3-0 и стал чемпионом второй год подряд

Теги результаты суперлига Россия Уралмаш Руна Баскетбол

Екатеринбургский «Уралмаш» выиграл у московской «Руны» третий матч финальной серии плей-офф Суперлиги (80:77, 3-0) и стал чемпионом второй год подряд.

Суперлига

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Третий матч

Руна – Уралмаш – 77:80 (17:27, 21:18, 14:22, 25:13)

РУНА: Сопин (14), Жмако (13), Комиссаров (12), Савин (11), Заряжко (9 + 8 подборов + 6 передач).

УРАЛМАШ: Даглас (24), Захаров (16 + 9 подборов), Писклов (13 + 6 подборов + 3 перехвата), Глазунов (11 + 9 передач), Загретдинов (11).

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