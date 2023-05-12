«Уралмаш» и «Руна» подали заявки на вступление в Лигу ВТБ, но пока не выполнили все требования

Теги суперлига Россия Единая лига ВТБ Уралмаш Руна Баскетбол

«Уралмаш» и «Руна» подали заявку на вступление в Единую лигу ВТБ, но клубы пока не выполнили все необходимые требования, сообщает телеграм-канал «Перехват».

В Лиге прокомментировали ситуацию относительно возможного вступления московской «Руны» и екатеринбургского «Уралмаша» в состав участников.

«12 мая была контрольная дата подачи предварительных документов на участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ. В итоге заявки подали два клуба. Частично документы пришли от «Уралмаша» из Екатеринбурга и из московской «Руны». Ни тот, ни другой пакеты документов на данный момент не соответствуют регламенту на 100%.

У «Руны» финансовая составляющая еще проверяется офисом лиги, также проверяется более сложная ситуация с аренами, где будет играть новый клуб.

У «Уралмаша» есть арена, соответствующая регламенту, но с финансовой точки зрения вызывает сомнение подтверждение всей суммы спонсорских контрактов для участия в чемпионате. При предварительном осмотре заявки «Уралмаш» не имеет тех финансовых гарантий, которые нужны для соответствия регламенту Лиги ВТБ», – говорится в заявлении.

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