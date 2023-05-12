«Уралмаш» и «Руна» подали заявки на вступление в Лигу ВТБ, но пока не выполнили все требования

«Уралмаш» и « » подали заявку на вступление в Единую лигу ВТБ, но клубы пока не выполнили все необходимые требования, сообщает телеграм-канал «Перехват».

В Лиге прокомментировали ситуацию относительно возможного вступления московской «Руны» и екатеринбургского «Уралмаша» в состав участников.

«12 мая была контрольная дата подачи предварительных документов на участие в следующем сезоне лиги ВТБ. В итоге заявки подали два клуба. Частично документы пришли от « » из Екатеринбурга и из московской «Руны». Ни тот, ни другой пакеты документов на данный момент не соответствуют регламенту на 100%.

У «Руны» финансовая составляющая еще проверяется офисом лиги, также проверяется более сложная ситуация с аренами, где будет играть новый клуб.

У «Уралмаша» есть арена, соответствующая регламенту, но с финансовой точки зрения вызывает сомнение подтверждение всей суммы спонсорских контрактов для участия в чемпионате. При предварительном осмотре заявки «Уралмаш» не имеет тех финансовых гарантий, которые нужны для соответствия регламенту Лиги ВТБ», – говорится в заявлении.

«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников

Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко