Милош Павичевич, скорее всего, останется на посту главного тренера «Уралмаша»

«Уралмаш» и главный тренер Милош Павичевич близки к продлению соглашения, сообщает Telegram-канал «Свободный агент». Сторонам осталось согласовать некоторые пункты контракта.

44-летний черногорский специалист возглавил екатеринбургскую команду в середине марта после отставки Михаила Терехова и привел команду ко второму подряд титулу чемпиона Суперлиги.

В плей-офф Суперлиги «Уралмаш», как и в прошлом сезоне при Евгении Пашутине, выиграл все серии всухую.

Ранее сообщалось, что «Уралмаш» и «Руна» подали заявку на вступление в Единую лигу ВТБ, но клубы пока не выполнили все необходимые требования.

«Уралмаш» – чемпион, «Химки» – в медалях! В Суперлиге завершился сезон-2022/23