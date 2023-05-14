Андрей Кириленко: «Когда кто-то переходит из Суперлиги в Единую лигу, мы воспринимаем это как победу»

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал финальную серию плей-офф Суперлиги между «Уралмашем» и «Руной» (3-0), а также заявку обеих команд на вступление в Единую лигу ВТБ.

«Мне кажется, «Руне» не хватило глубины состава. Ребята играют в хороший баскетбол, но чуть-чуть нет вот этой стабильности. У « » чуть длиннее скамейка. Екатеринбуржцы прессинговали с самого начала, и у «Руны» не было на это ответа. Потом чуть адаптировались, но уже было поздно. Хотя великолепная концовка. Нужно отдать должное «Руне», которая продолжала бороться.

Чуть-чуть обидно, что финал завершился в трех матчах. Конечно, хочется, чтобы в таких сериях было максимальное количество игр. Но опять же, когда игра решается одним броском, что ты можешь сделать?

Мне кажется, « » и «Уралмаш» показали, что могут проводить матчи на высоком уровне. Обе команды претендуют на повышение в классе, вступление в Единую лигу ВТБ, поэтому очень важно соответствовать по баскетболу и по организации.

Когда кто-то переходит из Суперлиги в Единую лигу, мы воспринимаем это как победу. Мы счастливы за МБА и «Самару», которые попали туда в прошлом году. До этого была «Парма», которая показывала великолепный баскетбол в первой Суперлиге. МБА вообще произвела фурор. Отрадно, что команды, которые у нас играют, дорастают до такого уровня», — сказал Кириленко.

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